Az elmúlt hétvégi, 2. forduló keretében rendezett mérkőzésen a nyékládháziak hazai környezetben 3–0-ra diadalmaskodtak a szomszédos Mályi FC II csapata ellen. Soraikban ott volt az egykor birkózóként jeleskedett és nagy reménységnek tartott Zurai Rajmund, akinek két esztendővel ezelőtti pályamódosítása általános meglepetést keltett a sport berkeiben.



Többre vágyik

– Az előéletemet már régen lezártam – mondta a huszonegy éves sportember. – A Diósgyőri Birkózó Club színeiben többszörös korosztályos magyar bajnok lettem a szőnyegen, a nemzetközi küzdőtéren pedig az U20-as mezőnyben kiharcolt Európa-bajnoki ötödik helyezésen volt a legjelentősebb produkcióm. A nyékiekhez örömmel megyek edzésre és a meccseikre is szívesen járok: mostanában csak akkor nem kezdek, ha sérülés akadályoz a játékban. A szélső támadói posztokon, általában a bal oldalon vetnek be. Jobb és bal lábbal is tudok, a karfiolfülűeknél szerzett remek alapjaimnak köszönhetően jó a fizikumom, mentálisan erősnek érzem magam, a szakemberek pedig azt mondják rólam, hogy jól kezelem a labdát, robbanékony és gólerős vagyok. Az előző szezon végén négy összecsapáson ötször vettem be ellenfeleink hálóját, végül hét „csengetéssel” zártam, igaz, a Mályi kettő ellen most nem sikerült a ketrecbe találnom, bár ez nem zavart különösebben, hiszen biztosan diadalmaskodtunk. Ebből a szempontból egyelőre még adós vagyok, de ami késik, nem múlik. Fiatal csapatunk van, amellyel – a klubvezetés elvárását idézve – az első öt között szeretnénk végezni a csoportban.

Zurai az álló sorban balról a harmadik.

A vármegyei elitben

Zurai Rajmund sokoldalúságára jellemző, hogy kedveli a kispályás műfajt is, szavai szerint a „tili-toli” még jobban megy neki, mint a nagypályás forma, szinte mindegyik fellépésén a kapuba talál.

– Sokan kérdezik tőlem, hogy a vármegyei második vonalból nem vágyom-e valamelyik magasabb osztályba – folytatta a Miskolcon élő futballista. – Természetesen vannak ilyen terveim, de őszintén bevallom, hogy nehéz dolgom van. Mivel későn lettem focista, jelentős a hátrányom azokkal szemben, akik kiskoruk óta rúgják a bőrt. Játékomból hiányoznak például az úgynevezett finom, motorikus mozgások, hiányosságaimat viszont igyekszem sok edzéssel eltüntetni. Egy-két szezon múlva, vagy ahogyan az élet hozza, először a vármegyei elitben szeretném kipróbálni magam, arra azonban nem vehetek mérget, hogy majd elvisz valamelyik nemzeti bajnokságban szereplő együttes.