A Fehérvár FC – DVTK mérkőzés állása: 2-1

----

87. perc: Varga Z. kapott sárga lapot.

----

81. perc: Csongvai szabadrúgása szállt el a kapu fölött.

----

79. perc: Christensen passza után Spandler 14 méterről lőtt laposan a bal alsó sarok mellé.

----

77. perc: Gera fejelt a jobb kapufa mellé.

----

75. perc: Christensen tette ki középről a labdát jobbra, a frissen beállt Babos átvette a passzt, majd 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 2-1.

----

72. perc: Kettős csere a DVTK-nál, Klimovich helyett Bényei, Feuillassier helyett Ferencsik B. állt be.

----

71. perc: Pető M. helyett Babos folytatja.

----

68. perc: Larsen fejéről pattant a DVTK kapuja felé a labda, amit Odyntsov fogott meg.

----

67. perc: Pozeg Vancas lőtt balról, 10 méterről, Tóth B. ismét védett.

----

65. perc: Gera jobbról érkező labdáját csak kiütni tudta Tóth B., éppen Holdampf elé, aki az ötösről nem tudott a kapuba találni, Tóth B. másodszor is hárított.

----

61. perc: Vendég szöglet után Gera fejelt a jobb felső sarok mellé.

----

60. perc: Kettős csere a vendégeknél, Huszár helyett Pozeg Vancas, Rakonjac helyett Edomwonyi állt be.

----

59. perc: Varga Z. megpattanó lövése kerülte a hazai kapu jobb oldalát.

----

58. perc: Bedi lövését fogta meg Odyntsov.

----

57. perc: Csere a hazaiaknál, Kovács M. helyett Katona állt be.

----

49. perc: Melnyik jobbról érkező beadását Lund fejelte ki szögletre.

----

17.02: Megkezdődött a második játékrész.

----

45+2. perc: Vége az első félidőnek.

----

45+2. perc: Klimovichnak a kapu jobb oldalára tartó lövését védte Tóth B.

----

45. perc: Két perc hosszabbítás következik.

----

39. perc: Feuillassier kapu elé lőtt labdáját vágták ki a hazaiak.

----

34. perc: ,,Veled vagyunk Luca" feliratú drapériát emeltek a magas a fehérvári drukkerek, ,,Ria-Ria-Hungária" kiáltással, amit megtapsolt a diósgyőri tábor, és a ,,hajrá Luca" kórussal válaszolt. A két, egymás gyűlölő tábort azt hozta össze, hogy az olimpiai tornán az ökölvívó Hámori Lucának szorítanak egy érdekes, különleges ellenféllel szemben.

----

30. perc: Pető M. jobb oldali szöglete után tisztázott a vendég védelem.

----

24. perc: Pető M. lőtt 22 méterről a kapu fölé.

----

20. perc: A jobb oldalról Klimovich tette középre a labdát, remekül, az érkező Feuillassier pedig 5 méterről a kapu közepébe passzolt, 1-1.

----

11. perc: Gradisar kapott sárga lapot.

----

10. perc: Varga Z. jobboldali szabadrúgását ütötte ki a bal felső sarok elől Tóth B.

----

7. perc: Pető M. lövésébe Lund vetődött bele, akiről szögletre pattant a labda.

----

6 perc: Csere a DVTK-nál, a megsérült Vallejo helyett Holdampf állt be.

----

5. perc: A hazai ultrák a diósgyőri drukkereket ,,dicsérik". A vendég tábor sem hagyta válasz nélkül a fehérváriak rigmusát.

----

1. perc: Jobb oldali szögletrúgás után Serafimovhoz került a labda, aki az ötösről a kapu bal oldalába fejelt, 1-0.

----

16.00: Megkezdődött a mérkőzés.

----

A két fél legutóbb 2024. május 18-án csapott össze, a fehérvári meccs gól nélküli döntetlennel zárult, és emiatt a Fejér vármegyeiek elbukták a bajnoki bronzérmet.

----

Eddig 40 NB I-es meccset játszottak a Fejér vármegyei csapat pályaválasztása mellett, ebből 25-ször nyertek a piros-kékek, 7 döntetlen született, 8 alkalommal örülhetett a DVTK.

-----

A két csapatnak ez lesz az egymás elleni 80. élvonalbeli meccse. Eddig 43 fehérvári siker született, 11-szer volt döntetlen, 25 alkalommal győzött a Diósgyőr.

----

Fehérvár FC – Diósgyőri VTK 2-1 (1-1) – ÉLŐ

Székesfehérvár, 2000 néző. V.: Pintér (Kóbor, Aradi).

Fehérvár FC: Tóth B. – Melnyik, Serafimov, Larsen, Spandler – Csongvai – Kovács M., Christensen, Bedi, Pető M. – Gradisar. Vezetőedző: Pető Tamás.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Lund, Chorbadzhiyski, Sanicanin – Klimovich, Vallejo – Varga Z., Feuillassier, Huszár – Rakonjac. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Vallejo helyett Holdampf a 6., Kovács M. helyett Katona az 57., Rakonjac helyett Edomwonyi a 60., Huszár helyett Pozeg Vancas a 60., Pető M. helyett Babos a 71., Klimovich helyett Bényei a 72., Feuillassier helyett Ferencsik B. a 72. percben.

Sárga lap: Gradisar a 11. percben.

Gólszerző: Serafimov (1-0) az 1., Feuillassier (1-1) a 20., Babos (2-1) a 75. percben.