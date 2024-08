A Magyar Labdarúgó Szövetségben csütörtökön kisorsolták a 2024/2025-ös Magyar Kupa sorozat 2. fordulójának párosításait. Az első körben továbbjutott klubokat ezúttal is területi alapon osztották be, az NB I-es, és az NB II-es csapatok csak a 3. fordulóban kapcsolódnak majd be.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érdekeltségű párosítások (a hivatalos játéknap: augusztus 24-25)

Gödöllő SK (Pest I.) – Cigánd SE (NB III)

MVSC-Miskolc (Borsod I.) – Eger SE (NB III)

Füzesabony SC Erőss Út (NB III) – Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

Salgótarjáni BTC (NB III) – Putnok FC (NB III)