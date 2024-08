Labdarúgás: Magyar Kupa, 2. forduló

Füzesabony SC Erőss Út – Termálfürdő FC Tiszaújváros (Füzesabony, szombat, 16.30)

Vitelki Zoltán, a Tiszaújváros vezetőedzője: – A kupa első fordulójában a vármegyei I. osztályú Alsózsolca vendégei voltunk, és sikerült biztosan győznünk, ezzel együtt továbbjutnunk. A második forduló ,,keményebb dió" lesz ebből a szempontból, ugyanis az NB III-as újonccal játsszunk, a Füzesabony csoporttársunk a harmadik vonalban, és biztos, hogy kellően motivált lesz. A bajnokságban még nem tudtak pontot szerezni, eddigi négy meccsüket elveszítették, így bizonyosan egy jól sikerült kupatalálkozóval szeretnének megindulni. Miként a bajnokságban, úgy a kupában is szeretnénk helytállni, azaz, maximálisan a továbbjutás igényével lépünk most is pályára. Van olyan keretünk, hogy mind a két fronton helytálljunk, úgy tervezzük, hogy Füzesabonyban is a legerősebb csapatunkat küldjük pályára.