- Örülök, hogy újra itt vagyok, nem csupán meghívott vendégként – sorolta az egykori válogatott. - Nálunk az utolsó pályamunkás, a szertáros, és persze az edzők is azért dolgoznak, hogy nektek jó legyen, hogy lehetőleg minden dolog adott legyen az előrelépésetekhez. Ez a díj nektek szól, de szól a társaitoknak is, hogy jövőre ők akarják megkapni. Sok sikert kívánok nektek, bízom abban, hogy jövőre újra találkozunk, de addig is fogok találkozni többötökkel a talent képzésen.