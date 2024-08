A labdarúgó NB I 5. fordulójában szombaton 16.45-től Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE mérkőzést rendeznek.

Mivel a múlt héten szombaton a piros-fehérek megszerezték az évad első győzelmét, nagy fordulat állt be. Túlzás lenne azt állítani, hogy minden rendben van, de ahhoz képest, hogy egy hete szinte mindenki biztosra vette, hogy a DVTK nem tud nyerni a Debreceni VSC vendégeként, és a csapat drukkereit leginkább az foglalkoztatta, hogy ki lehet a következő szakvezető Vladimir Radenkovic után a kispadon, az elmúlt napok csendességben teltek, mert a váratlan, 1-0-s siker elodázta az edzőváltást. Hogy mennyivel, az nagy kérdés. Az biztos, hogy az eredménycentrikus foci, az, hogy a DVTK egy félidőt és gól- és emberelőnyben futballozva szinte csak a védekezéssel törődött, nem kápráztatta el a diósgyőri drukkereket, akik a csapat játékában is szeretnének előrelépést látni.

Sok Diósgyőr szimpatizánsnak feltűnt az, hogy amikor a vezetőedző sorsa volt a tét, háttérbe szorult a fiatalok, a 20 év alattiak szerepeltetése. Ugyanis amíg az első három fordulóban mindig volt a kezdőcsapatban legalább egy fiatal (Székesfehérvárott kettő is), addig a Debrecen ellen már csak 21 perc jutott, Varga Z.-nek. De! Mivel előtte szépen termelték a fiatalok a játékperceket, így részarányosan jól áll a DVTK e tekintetben, aminek azért van jelentősége, mert ennek az ajánlásnak a betartása éves szinte több száz millió forintot hoz, hozhat a klub kasszájába. Ahhoz, hogy ez a cél teljesüljön, mind a 33 bajnokin átlagban egy félidőt kell játszania egy csapatban egy U20-as játékosnak, ami négy fordulóra vetítve 180 percet jelent. Ezzel szemben a DVTK jelenleg 339 (!) percnél tart.

Vagyis a mostani meccsen, és a következő fordulóban, a szintén hazai, Győri ETO FC elleni bajnokin sem kell feltétlenül túltolni a fiatalok szerepeltetését. Ezek a meccsek nagyon fontosak a DVTK, és a csapat vezetőedzője, Vladimir Radenkovic számára, aki két újabb győzelemmel megszilárdíthatná helyét a kispadon.

Változás

Éppen ezért lesz érdekes, hogy milyen szerepet szán a fiataloknak a soron következő két hazai bajnokin az edző. A kezdőcsapatba egyre többen térnének vissza, Acolatse, Jurek és Vallejo is bővítheti a kínálatot, és már nincs olyan szorult helyzetben a diósgyőri szakvezető, mint amilyenben egy hete volt. Hiányzók persze most is lesznek: az ebben a hónapban keresztszalag szakadás miatt megműtött Drezgicre, az áprilisban Achilles-ín szakadást szenvedett Popadiucra, a combfeszítő izom szakadása miatt pihenőre kényszerült Bényeire, és a bokasérüléssel bajlódó Herbákra biztosan nem számíthat a DVTK vezetőedzője.

– Az első négy fordulóban folyamatosan változtatni kellett a kezdőcsapat összeállításán, mert erős ellenfelekkel találkoztunk, akikkel szemben csak azoknak volt esélye felvenni a küzdelmet, akik tökéletes állapotban voltak. Mostanra egyre többen térnek vissza, a sérülésük után ismét felveszik a ritmust, így várhatóan ismét lesz változtatás – jelentette ki Vladimir Radenkovic.