A szombaton 16 órakor kezdődő DVTK – FTC NB I-es foci bajnoki előtt a vendégcsapat esélyeit jegyzik magasabban (a fogadóirodák kivétel nélkül). Részben azért, mert a piros-fehérek még nyeretlenek, részben azért, mert a bajnoki címvédő más dimenzióban élhet, a Diósgyőrhöz képest extrára tolt büdzséből gazdálkodhat.

A DVTK mellett a hazai pálya, és az szól, hogy nincs olyan erőltetett menetben, mint a Bajnokok Ligája selejtezőjében szereplő a zöld-fehér gárda.

A Diósgyőrnek sorrendben az FTC lesz a harmadik olyan ellenfele, aki a nemzetközi kupaszereplése közepette játszik bajnokit, ám az előző két meccsen, a tartalékos ellenfelekkel szemben nem sikerült nyerniük a piros-fehéreknek. Azzal együtt sem, hogy a Paksnak hat, a Fehérvárnak öt helyen változott a kezdője a Diósgyőr elleni mérkőzésre, az ezt megelőző nemzetközi kupameccseikhez képest.

A DVTK 1 pontot gyűjtött az eddigi két bajnokin, a két héttel ezelőtti, Paksi FC elleni, hazai 2-2 után a múlt hét végén is négygólos meccset játszott a Diósgyőr, de csak egy találatig jutott a Fehérvár FC vendégeként. Ez utóbbi mérkőzésen, az 1. forduló kezdőcsapatából Szatmárit, Bényeit, Rharsallát, Pozeg Vancast és Holdampfot csak a kispadra ültette Székesfehérvárott Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, aki Chorbadzhiyskinek, Klimovichnak, Huszárnak, Feuillassiernek és Vallejónak viszont bizalmat szavazott a múlt héten. A piros-fehérek szakvezetője nem titkolta, hogy ismét változások várhatók, de túl nagy variációs lehetősége nincs a csapatkeresés közben.

A DVTK keretéről

Sérültekben nincs hiány Diósgyőrben, a még a tavalyi évadban kidőlt román Popadiuc után (akinek áprilisban elszakadt az achillese), ezen a héten a szerb Drezgic is hónapokra kiesett (utóbbi szerdán, a tarcsiban, NB III-as bajnokin szenvedett keresztszalag szakadást), de Jurek és Herbák visszatérésére is csak a jövő hónapban lehet számítani. Az is kérdéses, hogy mi van a Fehérvár elleni meccs elején megsérült, és lecserélt Vallejóval. A görög Kampetsis a jelek szerint a mellőzött státuszba került, hiszen az előző két fordulóban nem szerepelt még a cserék között sem, és hasonló helyzetben van a holland, ghánai Acolatse is, akinek április 14-e óta nem játszott NB I-es bajnokin, igaz, ő két hete, az NB III-ban, a DVTK tartalék F4R gárdájában kezdőként 56 percet azért a pályán volt. Danilovic és Bárdos a hétközi NB III-as bajnokin jutott szóhoz, ahogy az első kerettel készülő két fiatal, Fekete V. és Ferencsik B. is. A felsorolt 11 labdarúgónak nem sok esélye van a kezdőbe kerülésre, a 30 fős keret további 19 tagja jöhet szóba, akik között három kapus is van, vagyis a 10 mezőnyjátékos posztra 16-an pályázhatnak, abban az esetben, ha az egy hete szintén sérülés miatt lecserélt Klimovich bevethetőnek számítjuk. A múlt héten betegség miatt hiányzott kapus, Sentic, és az egy hete betegséggel küszködött Bényei csapatba kerülésére van esély, arra jóval kevesebb, hogy a középpálya két szélére egyaránt 20 év alatti, tapasztalatlan fiatalt állít be Radenkovic edző, mert egy hete soknak tűnt, hogy egyszerre Varga Z. és Huszár is a pályán volt.

Érdekesség, hogy a nyitófordulóban még öt, az előző bajnokin már csak három magyar volt a kezdőcsapatban, a mostani mérkőzésen ez utóbbi szám újra meg lehet.