A DVTK Hun-Therm játékosa, Lelik Réka lett a Ruandában megrendezett női kosárlabda világbajnoki előselejtező torna MVP-je, legértékesebb játékosa, és ezzel együtt a legjobb ötösbe, az All Star csapatba is bekerült. Minderről a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) honlapja adott hírt.

Mint ismert: a nyolc csapatos tornát Magyarország nyerte, miután a vasárnapi döntőben 63-47-re legyőzte Szenegált.

A FIBA cikke szerint Lelik Réka csapata mind az öt meccsének nagy részében magas minőségű játékkal rukkolt elő, és ezzel segítette Magyarországot a vb-előselejtezőn Kigali városában. A 25 éves bedobó a döntőben, Szenegál ellen picit visszafogottabban teljesíthetett, 5 ponttal, 4 lepattanóval és 5 gólpasszal zárt, de az előző négy meccsén mutatott produkciója nagyban hozzájárult a magyar sikerhez. Az elődöntőben, Nagy-Britannia ellen Lelik mindent megtett azért, hogy Magyarország versenyben maradjon a 2026-os vb-selejtezőt jelentő helyért, 15 pontot gyűjtött, miközben 8 gólpasszt adott. A diósgyőriek kiválósága öt meccsen átlagosan 10,8 pontot, 4,8 lepattanót és 5,4 gólpasszt jegyzett.

Az All-Star ötösbe Lelik mellett csapattársa, Kiss Virág, a szenegáli feltörekvő sztár, Ndioma Kane, a ruandai Bella Murekatete és a brit Holly Winterburn került be.