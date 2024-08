Ezen a héten kezdődik, és a jövő hét végéig tart Miskolcon a leány kosárlabda U16-os Európa-bajnokság, amelyen 16 ország csapata vesz részt, köztük, rendezőként, Magyarország is.

A mezőny tagjai a tavalyi U16-os Eb-n elért eredmények alapján szerepelhetnek a korosztály elit programjában, és mivel a magyar együttes egy éve a 8. helyen zárt, így biztos helye volt a legjobbak között. Tavaly Franciaország volt a győztes, Csehország, Portugália és Törökország végzett kieső helyeken, akiket Németország, Montenegró és Svédország váltott a mezőnyben, a B-csoportos Eb-n elért dobogós pozícióknak köszönhetően.

A leány kosárlabda U16-os Európa-bajnokság küzdelmet két miskolci létesítményben bonyolítják le, a DVTK Arénában és az Egyetemi Körcsarnokban. Előbbiben, a csoportmeccsek során az A és a B jelű négyesek, utóbbiban a C és a D-csoportok kvartettjei küzdenek, péntektől vasárnapig. Ez után, a hétfői szünnapot követően, kedden a nyolcaddöntőkkel folytatódik a kontinensbajnokság, szerdán a negyeddöntőket rendezik, illetve a lenti ágon a 9-16. helyért csatáznak az érintettek, majd a csütörtöki újabb szünnap után pénteken a keresztjátékra, szombaton pedig a helyosztókra, köztük a döntőre kerül sor.

Hazai-hazai

A magyar válogatott a csopotmeccsek során, pénteken, szombaton és vasárnap is 18.00-tól játszik a DVTK Arénában, sorrendben Franciaország, Izrael és Görögország ellen. A folytatásban a mieink az A-csoportból kapnak majd ellenfelet a nyolcaddöntőben, ami azt jelenti, hogy Olaszország, Horvátország, Németország vagy Svédország lesz a negyedik ellenfelük, a jövő héten kedden.

Érdekesség, hogy a magyar válogatott keretében a DVTK több játékosa is helyet kapott, összesen három hazai-hazai játékost láthatnak azok, akik kilátogatnak az ingyenesen megtekinthető mérkőzésekre. Közülük ketten alapembernek számítanak nemzeti együttesünkben, ugyanis az Eb-t megelőző felkészülési mérkőzéseken Ocsenás Móna, és Fárbás Emma is rendre a kezdőcsapatban kapott helyet, Berzy Petra pedig csereként jutott szóhoz.