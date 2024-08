Új játékos tűnt fel szombaton a DVTK NB I-es labdarúgócsapatánál, a Ferencvárosi TC elleni hazai mérkőzés előtt Nikola Gluscevic neve is bekerült a meccs jegyzőkönyvébe, a cserék közé. A montenegrói játékos a 99-es számú mezben ült a kispadon, de pályára nem lépett a fővárosi csapat által 2-0-ra megnyert bajnokin.

A 23 éves támadó több, mint egy hónapja a DVTK-val készül, az első csapatban két felkészülési mérkőzésen is pályára lépett, ám szerződtetéséről a mai napig nem számolt be a diósgyőri klub, annak ellenére, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint július 22-én a diósgyőriek igazolt labdarúgója lett.

Három nappal ezt követően, az évad kezdete előtt, a DVTK által megtartott sajtótájékoztatón honlapunk rákérdezett Gluscevic státuszára, hiszen a labdarúgóról nem lehetett tudni, hogy próbajátékon szerepel-e, illetve, hogy mik a tervei vele kapcsolatban a klubnak. Ekkor Bajúsz Endre, a diósgyőriek sportigazgatója a következőket válaszolta (ezt a sajtótájékoztatóról készült videón 24:58-tól lehet megtekinteni, meghallgatni):

,,Gluscevic egy olyan játékos, akit a vezetőedzőnk Szerbiából ismer, a szerb első osztályban játszott, nagyon érdekes játékosnak tűnt. Őt azért hoztuk, hogy szintén kipróbáljuk, az NB III, másodosztály, első osztály, bármelyik lehet – bocsánat, a második osztályban nem lehet, mert külföldként nem szerepelhet a másodosztályban –, nálunk az NB III és a felnőtt csapat között ingázik, aztán ha bizonyít, akkor bármi lehet.”

Bizonyított

Úgy tűnik Gluscevic bizonyított, igaz az NB III-as csapatban mindössze egy alkalommal az augusztus 2-án a Puskás AFC tartalék elleni idegenbeli (4-4) felkészülési meccsen játszott a második félidőben, ami ez előtt a diósgyőriek első csapatának vezetőedzője, Vladimir Radenkovic kétszer cserélte be az idény kezdete előtt az első csapat által lejátszott felkészülési meccseken (a Fortuna Düsseldorf ellen a 77. percben állt be, az MFK Zemplín Michalovce ellen pedig a 90. minutában).

Nikola Gluscevicet a DVTK szakvezetője még a 2021/21-es évadban láthatta a szerb első osztályban, amikor a Proleter játékosaként összesen 10 bajnokin jutott szóhoz, 254 játékpercet kapva. A montenegrói fiatal az előző évadban két csapat játékosa volt: a 2023/24-es idény őszi szezonjában a szerb másodosztályú FK Kolubara Lazarevac, tavasszal pedig a szlovén másodosztályú NK Dekani keretének a tagja volt.

Mint arról már korábban beszámoltunk: Nikola Gluscevic édesapja Igor Gluscevic, aki annak a montenegrói labdarúgónak, Marko Rakonjacnak a menedzsere, akit a nyáron a DVTK az orosz Lokomotiv Moszkvától vett kölcsönbe.