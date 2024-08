A labdarúgó NB I 2. fordulójában, szombaton délután a Diósgyőri VTK együttese a Fehérvár FC vendége volt. A két csapat legutóbb ez év május 18-án játszott ugyanitt egymás ellen, az akkori 0-0-s eredmény a hazaiak számára volt kedvezőtlen, ugyanis emiatt elbukták a bronzérmet. Ám ennek ellenére nemzetközi kupaszereplők lettek, a bajnoki 4. helyükkel, és szerdán a Konferencia Ligában, az azeri Sumqayit elleni, ugyancsak gól nélküli döntetlennek kiharcolták a továbbjutást (köszönhetően az első meccsen elért, idegenbeli 2-1-es sikernek). Ennek a meccsnek a kezdőjéből Huszti, Schön, Katona, Stefanelli és Kovács P. hiányzott, helyettük Spandler, Larsen, Kovács M., Pető M. és Gradisar kapott bizalmat. Vagyis hatan maradtak meg ,,hírmondónak”, ami eggyel jobb, mint amit a DVTK múlt heti bajnoki ellenfele, a Paksi FC produkált, akik hat fővel rotálták meg a csapatukat a nemzetközi kupa kötelezettségük után.

A DVTK nincs ott a nemzetközi porondon, mégis jelentős változtatásokat hajtott végre az egy héttel ezelőtti, Paksi FC elleni, 2-2-es eredményt hozó bajnokihoz képest Vladimir Radenkovic vezetőedző. Szatmárit, Bényeit, Rharsallát, Pozeg Vancast és Holdampfot csak a kispadra ültette, Chorbadzhiyskit, Klimovichot, Huszárt, Feuillassiert és Vallejot pedig a kezdőbe állította. Mindez azt is eredményezte, hogy összesen 3 magyar labdarúgó volt tagja a kezdőnek (Gera és a nyáron kölcsönbe vett győri Huszár és ferencvárosi Varga Z.). A DVTK keretének 30 fős keretéből 23 fiú neve került be a meccs jegyzőkönyvébe, a legutóbb is sérült Jurek, Herbák, Popadiuc mellett a múlt hét végén az NB III-as DVTK tartalék F4R együttesébe leküldött Derényi, Acolatse most is hiányzott, ahogy az egy hete mellőzött görög Kampetsis is. Érdekesség, hogy Sentic kapus most nem volt keretben, ezzel szemben Danilovic és Bárdos már odafért a kispadra.

Korai találat

A meccs hazai szempontból jól kezdődött, már az első percben gólt szereztek egy szögletet követően a fehérváriak, mert a DVTK játékosainak a koncentrációja még nem indult meg. Nem sokkal később újabb olyan dolog történt, ami nem a vendégek számára volt kedvező, Vallejo megsérült, így kényszerű csere történt, ami nem feltétlenül volt zavaró, ugyanis Holdampf egy hete kezdőként játszott, így nem volt gondja a beilleszkedéssel, a 6. percben. A hátrányba került DVTK magasabb fordulatra kapcsolt, és egy páros, váratlan helyen feltűnve, eredményes volt: Klimovich szélről érkező beadására a kapu torkában Feuillassier érkezett, aki egyenlített. Innentől délutáni csendes pihenős, álmos volt a meccs, nem igazán sikerült a csapatoknak helyzeteket kialakítani, így az első félidő végéig a döntetlen állás nem változott.