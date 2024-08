A DVTK – KTE mérkőzés állása: 0-0.

----

26. perc: Folytatódik a mérkőzés.

----

25. perc: Ivószünet miatt szakadt meg a játék.

----

24. perc: Klimovich kapott sárga lapot.

----

18. perc: Ahogy két hete, a Ferencvárosi TC elleni bajnokin, most is a DVTK stadionban, élőben nézi a meccset Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, aki kedden hirdet keretet a Nemzetek Ligája sorozat előtt. A diósgyőri csapatból Gera Dánielnek van esélye arra, hogy meghívót kapjon, amennyiben most is jól teljesít.

----

17. perc: Hazai szabadrúgás után Komlósi fejelt a léc fölé.

----

16. perc: Szabó A. kapott sárga lapot, mert felvágta Feuillassiert.

----

14. perc: Klimovich talált a kapuba, lesről, így nincs gól.

----

11. perc: Szatmári indítása után Belényesi fejelte rosszul haza a labdát, a kecskeméti kapus nem érte el azt, a szemfüles Rakonjac pedig a kapu jobb alsó sarka mellé lőtt.

----

5. perc: Helyzet még nincs, érdekesség van, a két csapat korábbi játékosával, Szűcs Kornéllal kapcsolatban.

----

16.45: Megkezdődött a mérkőzés.

----

A meccs előtti ünnepélyes kezdőrúgást a DVTK sportolója, Guzi Blanka végezte el, aki ebben a hónapban, a párizsi olimpián női öttuásában a 4. helyen végzett.

----

A DVTK együttesében először kap lehetőséget Komlósi Bence, a 18 éves védekező játékos.

----

A két csapatnak ez lesz a 16. egymás elleni meccse az élvonalban, és eddig mindenből mindenki 5-öt ért el: ennyiszer nyert a Diósgyőr és a Kecskemét is, és ennyiszer volt döntetlen.

----

A DVTK pályaválasztása mellett 8 NB I-es mérkőzést játszottak egymás ellen a csapatok, 5 hazai siker mellett, 2 döntetlen született, a Kecskemét 1 alkalommal, 13 éve tudott nyerni.

----

Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE 0-0 – ÉLŐ

Diósgyőr, 5000 néző. V.: Berke (Tóth II. V., Szert).

Diósgyőri VTK: Sentic – Gera, Szatmári, Chorbadzhiyski, Sanicanin – Komlósi, Klimovich – Varga Z., Feuillassier, Rahrsalla – Rakonjac. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Kecskeméti TE: Kersák – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Katona, Zeke – Nikitscher, Vágó, Helmich – Pálinkás, Lukács D. Vezetőedző: Szabó István.

Sárga lap: Szabó A. a 16., Klimovich a 24. percben.