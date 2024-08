Bár a tavaly látott rohamok elmaradtak a mostani Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC jegyértékesítésnél, azért hazai viszonylatban szép nézőszám várható a két csapat szombaton 16.00-kor kezdődő bajnokiján, amelyet a diósgyőri stadionban rendeznek meg a labdarúgó NB I 3. fordulója keretében.

A 2023/24-es évadban háromszor fogadta tétmeccsen a Diósgyőr a Ferencvárost (2 bajnokin és 1 kupameccsen), és ezek közül az elsőn, tavaly októberben közelharcot vívtak a szurkolók azért, hogy jegyhez jussanak: a bérletesek elővételi szakasza után, amikortól bárki szabadon juthatott belépőhöz 2 óra (!) elkelt az összes biléta a hazai szektorokba, és több mint 11 ezer diósgyőri drukker jelenléte volt biztosra vehető napokkal a bajnoki előtt. Akkor több mint ezer ferencvárosi szurkoló vásárolt jegyet a végül 2-1-es fővárosi győzelemmel zárult találkozóra, így jött össze a 12 178 fős létszám (ami a negyedik legnagyobb az új diósgyőri stadion 2018. május 5-től íródó történelmében).

Az akkori nagy érdeklődést elsősorban az váltotta ki, hogy a 10. fordulós meccs előtt, az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott listavezető, bajnoki címvédő érkezésekor, a DVTK a 4. helyen állt a tabellán, és mindössze 3 pont volt a csapatok között.

Ami most van

Ez most csak 2 pont a vendégek javára, úgy, hogy az FTC ezúttal is kevesebbet játszott egy mérkőzéssel, és bár jelenleg is két együttes van a felek a között, a 6. helyen álló, száz százalékos zöld-fehérek elleni csatára a bajnokságban eddig látottak nem indították be a piros-fehér szurkolókat.

Úgyhogy a tavalyi kiugró nézőszámot aligha fogja megközelíteni a mostani, mindkét oldalon kevesebben lesznek. Ugyanis a zöld-fehérek mintegy 800 darab jegyet vásároltak meg pénteken reggel 6 óráig, a diósgyőri oldalra pedig valamivel több, kb. 6500 biléta kelt el.

Jegyet vásárolni még lehet, ha a mai napon is fogyogatnak majd a belépők, akkor 8-9 ezer fős létszám várható a mérkőzésen, amelynek nagyjából tíz százalékát a vendégek adják.