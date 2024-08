A DVTK – FTC mérkőzés állása: 0-1

----

33. perc: Támad az FTC, de helyzet nélkül.

----

28. perc: Folytatódik a találkozó.

----

26. perc: Ivószünet miatt szakadt meg a mérkőzés.

----

21. perc: Ben Romdhan a jobb alsó sarokba bombázta a büntetőt, 0-1.

----

19. perc: 11-eshez jutott az FTC, azok után, hogy Szatmári eladta a labdát, a kontrából meginduló vendégcsapatnak a 16-oson belülre futó játékosát, Borgest, Sanicanin megrúgta. Sanicanin sárga lapot kapott a tettéért.

----

15. perc: Abu Fani lövése kerülte el a bal felső sarkot, mert egy hazai játékos beleért a labdába.

----

13. perc: Borges lőtt középről, 22 méterről, jócskán a bal kapufa mellé.

----

9. perc: Vendég szöglet után Bassey fejesét mentették a gólvonalon a diósgyőriek.

----

5. perc: Abu Fani lőtt a kapu mellé.

----

16.00: Elkezdődött a mérkőzés.

----

7-800 ezer piros-fehér drukker énekli a DVTK indulót, 4 perccel a kezdés előtt.

----

A hangulat a lelátón már most is remek, pedig még el sem kezdődött a mérkőzés. A két tábor erős hangpróbát tartott, és nem meglepő módon, egymást is megtalálták rigmusaikkal.

----

Új játékos tűnt fel a DVTK-nál: a meccs jegyzőkönyvében szerepelt Nikola Gluscevic neve is. Ő az, aki Marko Rakonjac menedzserének a fia, 23 éves montenegrói támadó, aki hazájának másodosztályú együttesében, az NK Dekaniban futballozott az előző évadban. Érdekesség, hogy az ő szerződtetését a többi új labdarúgótól eltérően nem jelentette be a diósgyőri klub.

----

A DVTK pályaválasztása mellett eddig 50 NB I-es meccset játszottak a felek, 16-szor nyertek a piros-fehérek, 9-szer volt döntetlen, 25-ször győzött a Ferencváros.

----

Ez lesz a két csapatnak a 108. mérkőzése az élvonalban. Eddig 69 FTC győzelem született, 17 döntetlen mellett a DVTK 21 alkalommal tudott nyerni.

----

Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC 0-1 – ÉLŐ

Diósgyőr, 8000 néző. V.: Kárpály (Szert, Horváth R.).

Diósgyőri VTK: Sentic – Gera, Lund, Szatmári, Sanicanin – Varga Z., Klimovich, Holdampf, Feuillassier – Rakonjac, Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Ferencvárosi TC: Dibusz – Makreckis, Cissé, Gustavo, Civic – Maiga, Abu Fani – Traore, Borges, Ben Romdhan – Bassey. Vezetőedző: Pascal Jansen.

Sárga lap: Sanicanin a 19. percben.

Gólszerző: Ben Romdhan (0-1, 11-esből) a 21. percben.