A DVTK – ETO FC Győr mérkőzés végeredménye: 0-0

A meccs után lökdösődés kezdődött a pályán, ami után a játékvezető Acolatsének mutatta fel a piros lapot, valamint Petrás kapusnak is, aztán pedig Tuska Jánosnak, a DVTK kapusedzőjének.

95. perc: Vége a mérkőzésnek.

94. perc: Fekete V. középre lőtt labdájára nem volt érkező.

93. perc: Jurek jobboldali szöglete után Szatmári csúsztatott fejjel a jobb kapufa mellé.

90. perc: Öt perc hosszabbítás következik. Elvileg 21.53-kor ér majd véget a meccs.

87. perc: Gavric kapott sárga lapot időhúzásért.

86. perc: Újabb vendég csere, Gavric helyett Krivokapic jött be.

85. perc: Jurek baloldali sarokrúgása után Fekete V. fejelt a kapu fölé.

84. perc: Acolatse szép szólója végén a lövése egy védőről szögletre pattant.

82. perc: Acolatse kapott sárgát, mert felvágta Sahlit.

81. perc: Győri csere, Vianna helyett Stefulj állt be. Folytatódik a mérkőzés.

79. perc: Albion sérülése miatt szakította meg a meccset a játékvezető.

77. perc: Gera lőtt 10 méterről a léc fölé.

75. perc: Csere a hazaiaknál, Vallejo helyett Holdampf, Rahrsalla helyett Fekete V. állt be.

72. perc: Csere a Győrnél, Anton helyett Skvarka a pályán.

70. perc: Jurek baloldali szögletét követően Edomwonyi közeli fejesét védte bravúrral a győri kapus.

65. perc: Diarra lőtt balról a jobb kapufa mellé.

61. perc: Kettős hazai csere, Feuillassier helyett Klimovich állt be, Pozeg Vancas helyett pedig Jurek.

59. perc: Szatmári fejese pattant ki a felső lécről.

58. perc: Edomwonyi kapott sárgát, VAR vizsgálat után, mert Boldorral szemben szabálytalankodott. Lehet, hogy a piros lap sem lett volna túlzás.

53. perc: Sahli beadásáról maradt le néhány centivel a kapu torkában Diarra.

52. perc: Megvan a hivatalosa nézőszáma, ami 5503 fő. Ez a nézettség is a tavalyi átlag alatt van, ami 6431 fő volt.

51. perc: Edomwonyi vette át a labdát a vendég 16-oson belül, majd két védő között elesett, de nem látott szabálytalanságot a játékvezető. A VAR vizsgálat sem.

50. perc: Sahli lövése pattant szögletre Lundról.

48. perc: Feuillassier baloldali szabadrúgása szállt a kapu fölé.

47. perc: Sahli jobbról érkezdő beadását fogta meg Sentic.

46. perc: A DVTK-nál egy csere volt a szünetben, Varga Z. helyett Acolatse állt be.

21.03: Megkezdődött a második játékrész.

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

45. perc: Egy perc hosszabbítás következik.

44. perc: Feuillassier ívelése után Boldor esett össze Edomwonyi mellett, majd utóbbi 10 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt. A VAR vizsgálat kiderítette, hogy a hazai játékos szabálytalan volt, nincs gól.

43. perc: Gavric balról érkező beadása után tisztáztak a hazaiak.

38. perc: Vianna balról érkező beadását Sahli kis híján a kapuba kotorta.

34. perc: Varga Z. jobbról érkező beadását Rahrsalla sarokkal próbálta a kapu felé továbbítani, de nem járt sikerrel.

31. perc: Bitri lőtt a kapu mellé.

30. perc: Boldor durrantott a kapu fölé.

29. perc: Sahli ápolása miatt áll a játék, ami alatt illegális ivószünetet kezdtek a játékosok.

28. perc: Anton lövése vágódott szögletre egy hazai védőről.

26. perc: Pozeg Vancas közeli lövését védte bravúrral Petrás. Ez is nagy gólhelyzet volt.

24. perc: Újabb vendég kontra végén Diarra bombázott a bal felső sarok mellé. Ez is nagy helyzet volt.

22. perc: Gera jobbról érkező beadását Edomwonyi vágta közelről a bal kapufa mellé. Ez már ziccer volt, nehezebb volt kihagyni, mint a kapuba rúgni.

20. perc: Gavric kiugratása után Sahli lőtt balról a léc fölé. A vendég kontra volt az első helyzet a meccsen.

18. perc: Gera elől mentettek a kapu előtt a győriek.

15. perc: A hazaiak játszanak mezőnyfölényben.

10. perc: Hazai baloldali szabadrúgás után nehezen tisztázott a vendég védelem.

5. perc: Sanicanin kapott sárga lapot, reklamálásért.

20.01: Megkezdődött a mérkőzés.

19.57: Jönnek a pályára a csapatok.

A DVTK-ból 10 játékos nem volt keretben: Rakonjac, Bárdos és a Győrtől kölcsönvett Huszár vírusos betegség miatt maradt ki, az előző meccsen sérülést szenvedett Chorbadzhiyski és Komlósi még nem jött rendbe, ahogy a korábban maródi lett Bényei sem, illetve a műtött Popadiuc és Drezgic szintén nem. Rajtuk kívül két fiatal, Herbák és Derényi nem fért oda a padra.

A két csapat eddig 84 NB I-es meccset játszott egymás ellen, 43-szor nyertek a győriek, 21-szer volt döntetlen, 20 alkalommal győzött a diósgyőri gárda. A DVTK pályaválasztása mellett megrendezett meccsek 43-nál járnak, 16-szor nyertek a piros-fehérek, 14-szer volt döntetlen, 13-szor vitte el a pontokat a zöld-fehér együttes.

A Győri ETO FC eddig, egyszer, a Debreceni VSC fogadva 3-0-ra kapott ki, további három alkalommal pedig 2-1-re, ebből kétszer idegenben, a Kecskeméti TE és a Nyíregyháza SFC vendégeként.

A DVTK ebben az évadban az 5 bajnokiján 7 pontot szerzett, az ETO FC Győr 4 meccsen egyet sem (a múlt heti, Puskás elleni bajnokijukat decemberre halasztották).

A labdarúgó NB I 6. fordulójában immár a negyedik mérkőzését játssza hazai környezetben a DVTK labdarúgócsapata. Az eddig három találkozón minden eredményből elértek egyet a piros-fehérek: július végén a Paksi FC ellen 2-2-vel kezdtek, két hétre rá a Ferencvárosi TC nyert Diósgyőrben 2-0-ra, egy héttel ezelőtt a Kecskeméti TE-t 1-0-ra győzték le.

Diósgyőri VTK – ETO FC Győr 0-0

Diósgyőr, 5503 néző. V.: Bogár (Albert I., Belicza).

Diósgyőri VTK: Sentic – Gera, Szatmári, Lund, Sanicanin – Vallejo, Feuillassier – Varga Z., Pozeg Vancas, Rahrsalla – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

ETO FC Győr: Győri ETO FC: Petrás – Albion, Bitri, Szép, Boldor – Tóth R., Anton – Sahli, Gavric, Vianna – Diarra. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Csere: Varga Z. helyett Acolatse a 46., Feuillassier helyett Klimovich a 61., Pozeg Vancas helyett Jurek a 61., Anton helyett Skvarka a 72., Vallejo helyett Holdampf a 75., Rahrsalla helyett Fekete V. a 75., Vianna helyett Stefulj a 81., Gavric helyett Krivokapic a 86. percben.

Sárga lap: Sanicanin az 5., Edomwonyi az 58., Acolatse a 82., Gavric a 87. percben.

Kiállítva: Acolatse, a mérkőzés után.