A labdarúgó NB I 6. fordulójában szombaton 20.00-tól Diósgyőri VTK – ETO FC Győr meccset rendeznek a diósgyőri stadionban.

A piros-fehérek a legutóbbi két bajnokijukat megnyerték, a Debreceni VSC otthonában aratott 1-0-s siker, és a múlt szombati, Kecskeméti TE ellen hazai környezetben elért ugyanilyen győzelem messzire repítette a két fordulóval ezelőtt még az utolsó előtti, vagyis kieső helyen szerénykedő diósgyőrieket. A három forduló után 1 pontnál járt vasgyári csapat akkor csak az ETO FC Győrnél állt jobban, ám a Rába-parti együttes azóta sem tudta megszerezni első pontját, pontjait, igaz, csak a 4. fordulóban meccseltek, – a Kecskeméti TE vendégeként két hete 2-1-re kaptak ki, – mert a múlt heti, Puskás AFC elleni találkozójukat decemberre halasztották.

A DVTK a kétszer 3 pont kasszírozásával felcsövelt az 5. helyre, de csak egy győzelemre van onnan, ahol két hete állt, a 11. helytől. Viszont ha most sikerülne nyerniük, akkor ténylegesen győzelmi sorozatról lehetne beszélni, ráadásul a hármasugrás beteljesülésével, 2-3 hetes nyugalom köszönhetne be az Andrássy útra, és talán az edzések is zavartalanul folyhatnának, nem csak a zöld gyepet nézvést… Az biztos, hogy egy újabb sikerrel Vladimir Radenkovic beleverne a kispadba egy ácskapcsot, és jó levegőhöz jutnának, mert a mostani fordulót követően – az európai válogatottak Nemzetek Ligája programjai miatt – szünet lesz a kontinens élvonalbeli bajnokságiban, hazánkban három hétig nem rendeznek NB I-es mérkőzéseket.

Felépülhetne

Ez alatt felépülhetne, jobb állapotba kerülhetne néhány diósgyőri labdarúgó, és itt most nem arra kell gondolni, hogy a legutóbb hiányzottak közül a műtött Popadiuc vagy Drezgic valami csodaszer használatával hirtelen visszatérhet, hanem hogy Bényei, Holdampf néhány hét múlva bevethető lesz, hogy a korábban sérüléssel bajlódó, a KTE ellen csereként már szóhoz jutott, Acolatse, Vallejo Pozeg Vancas, Edomwonyi, illetve az egy hete csak a kispadot koptató Jurek, nagyon is használható lesz, valamint az egy hete látott Komlósi, aki edzője elmondása szerint külső bokaszalag húzódást szenvedett, és emiatt néhány hétre kiesett, illetve Chorbadzhiyski, akit a Kecskeméti TE ellen a félidőben kellett lecserélni, mert fájdalomra panaszkodott, szintén ott harcban lesz a kezdőbe kerülésért, a Barcika elleni, szeptemberi 16-i kupameccsen, illetve a néhány nappal ezt követő, Újpest FC elleni idegenbeli bajnokin.

Honlapunk értésülése szerint a jövő hét elején megérkezik az a bal oldali, légiós védő is, akivel a diósgyőriek már megállapodtak, így a lyukas poszt is betöltésre kerülhet a válogatott meccs szünete alatt.



Szeretnénk három mérkőzésre növelni a győzelmi sorozatunkat. Ehhez folytatni kell a legutóbb bemutatott játékunkat, illetve annál is többet, mert a Kecskemét ellen mi uraltuk a mérkőzést, voltak lehetőségeink, de ziccerünk kevés, és az is kimaradt. Látni szeretném a játékosokon, hogy a helyzetek kialakításán túl mindent megtesznek a gólszerzésért, és amennyiben megszerezzük a vezetést, utána le is zárjuk a találkozót

– nyilatkozta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, aki azt is megemlítette, hogy a győriek tabellán elfoglalt helyezése nem téveszti meg, mert az eddigi meccseiken jól felépített támadások után sok helyzetet alakítottak ki, de elkerülte őket a szerencse a kapu előtt.

A DVTK az előző két meccsén bár kétszer nyert, de igazból csak a múlt hét végén, a második félidő második felében futballozott úgy, hogy az a piros-fehér drukkerek többségének tetszett, történt mindez azok után, hogy minőségi változtatások történtek, Pozeg Vancas, Edomwonyi, Acolatse és Vellejo is becserélésre került…

Az utolsó fél félidő megemelte a DVTK drukkerek meccslátogatási kedvét, van esély arra, hogy a tavalyi átlagnézőszámot (6431 fő) eléri majd a mostani nézettség (egy, hete csak 4121 néző volt kint) a klub kommunikációs vetetője abban bízik, hogy 6-7, akár 8 ezer néző is kilátogat a stadionba.