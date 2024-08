Tavaly nyáron sem kívántunk lemondani róla, a szerződésének lejártához közeledve folyamatosan egyeztettünk, az utolsó hetekben is többször ültünk tárgyalóasztalhoz vele, az őt képviselő menedzserrel, illetve beszéltünk az édesapjával is. A tárgyalási pozíciónkat nagyban nehezítette az a tény, hogy a feljutás évében elenyésző játéklehetőséget kapott, hiába szorgalmaztuk ezt a vezetőedzőnél. Próbáltuk úgy érvelve maradásra bírni, hogy a másodosztályban elsősorban a támadójátékban erős játékosokra van szükség a széleken, míg az élvonalban várhatóan előtérbe kerülnek a védelemnek stabilitást nyújtó labdarúgók is. Szemmel láthatóan nehezen szánta rá magát a váltásra – ami a búcsúinterjúból is kiderült –, hajlott az érveink elfogadására, ám amikor a legutolsó, immár tét nélküli szombathelyi bajnoki mérkőzésen is csak 9 percnyi játéklehetőséget kapott csereként, akkor részünkről nem maradt más, mint sok sikert kívánva elengedni. A kezdőcsapat összeállításának a joga mindenkori vezetőedzőé, ugyanakkor a klub érdekét ennyire figyelmen kívül hagyó sportszakembert a klubvezetés tudja eltávolítani a pozíciójából, ami meg is történt.