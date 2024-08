– A Ferencvárost nem kell bemutatni senkinek, az elmúlt évek aranyérmei magukért beszélnek, és most is rendkívül erős a játékoskeretük. Az új szakmai stáb átalakította az FTC játékát, mert a védekezés ugyan nagyon hasonló, de támadásban egészen más szerkezetben játszanak. És ehhez még társul Marquinhos eligazolása, valamint Varga Barnabás sérülése, akik alapvetően határozták meg a tavalyi Ferencváros játékát, idén pedig más típusú játékosokkal próbálják pótolni őket. Ennek mind hatása van a játékukra, amire nekünk fel kellett készülni – mondta Vladimir Radenkovic a DVTK vezetőedzője, majd a saját csapatáról is szót ejtett: – Mi is ott leszünk a pályán, küzdeni fogunk, kiadjuk a maximumot magunkból, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Bízom benne, minél többre, amihez bátran kell játszani, és megmutatni a szurkolóinknak, hogy büszkén viseljük a klub címerét a mezünkön.

A harmadik

A diósgyőriek szakvezetőjétől azt is megtudhattuk, hogy azok után, hogy az első mérkőzéshez mérten öt helyen változtatott a kezdőcsapatán, most újabb változtatásokat tervez, a fehérvári kétgólos vereséget követően.

– Az első négy fordulóban egymás után jönnek a nehéz mérkőzések, a kemény ellenfelek, ami önmagában is indokolja a rotációt – nyilatkozta Vladimir Radenkovic. – Szombaton is lesznek változások a kezdőcsapatban, már csak azért is, mert a Fehérvár és a Ferencváros egészen más típusú játékot játszik, és egészen más típusú játékosok alkotják a csapatot. De a labdarúgásban az is teljesen természetes, hogy az edzésmunkája alapján kerül be valaki a kezdőcsapatba, másokat esetleg kisebb-nagyobb sérülés hátráltat hét közben, így jobb, ha a kispadon kezdik a mérkőzést.