A keretről

A DVTK vezetőedzője nemcsak az eddigiek alapján nincs jó helyzetben, de a játékoskeret tekintetében is vannak gondjai. Meglepő módon, két nappal a DVSC bajnoki előtt, nem más, mint a DVTK orvosigazgatója, dr. Szabó Zsolt a klub honlapján sorolta fel azokat, akik nem bevehetők, illetve azokat, akik néhány napja edzéseket hagytak ki. Ehhez hasonló átfogó nyilatkozatot, – amelyből csak a keret egy tagja, Herbák maradt ki valami miatt (akiről úgy tudni, hogy bokasérülése után a jövő hónapban térhet vissza), – mostanában nem adott közre a Diósgyőr, eddig csak rákérdezésre kaptunk válaszokat a vezetőedzőtől a játékállomány egészségügyi helyzetéről.

Az orvosigazgató elmondása szerint Drezgicet megműtötték, miután elülső keresztszalag szakadást és hátulsó ízületi tok szakadást szenvedett. A szerb védőnél az újdonságnak számító műtéti eljárás során nem kicserélték az elszakadt szalagot, hanem belső keresztszalag erősítő eszközzel megvarrták azt, ennek köszönhetően az általánosnak mondható 6-12 hónapos rehabilitációs időszak helyett, akár már 4 hónap után visszatérhet az edzőpályára. Az áprilisban Achilles-ín szakadást szenvedett Popadiuc, hamarosan Diósgyőrbe érkezik, és itt folytatja a rehabilitációs munkát, ami még több hetet vesz még igénybe. A legutóbbi bajnokin megsérült Bényeinek combfeszítő izom szakadás miatt heteket kell kihagynia, Vallejónak pedig húzódása van, és ezen a hétvégén még biztosan nem léphet pályára.

Acolatse, aki előző idény hajrájában vállsérülés miatt nem volt bevehető, majd combizom sérülés miatt hagyott ki edzéseket, néhány napja ismét a csapattal edz, ahogy a múlt hét elején még maródinak számított Jurek és Pozeg Vancas is.

A DVTK szakvezetője a DVSC elleni bajnoki előtt arról beszélt, hogy a felkészülés részeként azt is gyakorolták, hogyan tudják pótolni a sérülés miatt kiesett játékosokat, különösen a középpálya közepén. Vladimir Radenkovic ezen kívül azt is elárulta, hogy az FTC-től érkezett fiatal kölcsönjátékos, Varga Z. is hagyott ki foglalkozásokat ezen a héten. A szakvezető beszélt arról is, hogy az edzések mellett rengeteget foglalkoztak a játékosok ,,fejével” is, illetve tartottak egy csapatépítő foglalkozást is.