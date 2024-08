Labdarúgás: jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)

Debrecen, 7077 néző. V.: Erdős (Theodoros, Vígh-Tarsonyi).

Debreceni VSC: Megyeri (6) – Stojkovic (6), Dreskovic (6), Lagator (6), Pellumbi (5-2=3) – Szuhodovszki (6) – Kocsis D. (5), Szűcs T. (6), Dzsudzsák (5), Domingues (6) – Silue (6). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Diósgyőri VTK: Sentic (6) – Szatmári (6), Lund (7), Chorbadzhiyski (7), Sanicanin (6) – Klimovich (6), Holdampf (6) – Gera (7), Feuillassier (6), Pozeg Vancas (6) – Edomwonyi (6). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Kocsis D. helyett Braga (6) a 46., Edomwonyi helyett Rakonjac (6) az 59., Szuhodovszki helyett Szécsi (5) a 67., Feuillassier helyett Varga Z. (6) a 69., Pozeg Vancas helyett Rahrsalla (5) a 69., Dzsudzsák helyett Shaghoyan (-) a 84., Domingues helyett Vajda B. (-) a 90., Szatmári helyett Acolatse (-) a 90. percben.

Sárga lap: Silue a 24., Szuhodovszki a 28., Pellumbi a 43., Edomwonyi az 51., Chorbadzhiyski a 60.. Lund a 62., Lagator a 74., Sentic a 94., Blagojevic (kispadon) a 98., Dzsudzsák (kispadon) a 99. percben.

Kiállítva: Pellumbi a 45+2. percben.

Gólszerző: Chorbadzhiyski (0-1) a 30. percben.

Srdjan Blagojevic: – Nagyon nehéz most forró fejjel, érzelmekkel túlfűtve elemezni, mert mindannyian szomorúak vagyunk az eredmény miatt, nem ilyenre számítottunk, de a körülmények befolyásolták azt. Ami a játékot illeti: jól kezdtük a mérkőzést, az időjárási körülmények közepette jó volt a támadásszervezés, az utolsó harmadig eljutottunk, de az utolsó jó passzok hiányoztak, és amikor úgy tűnt, hogy rúghatnánk egy gólt, helyette kaptunk egyet, megbüntetett minket az ellenfél. Mindig nagyon nehéz az első hazai meccset játszani, de szerintem eléggé jók, stabilak voltunk, elégedett voltam a látottakkal, ám a piros lap megváltoztatta a mérkőzést, a játéktervünk megbukott, újjal kellett előállni. Hasonló volt a helyzet a Kecskemét ellen, mint most, akkor megdicsértem a játékosokat a védekezésért, most a védekezés és támadás miatt egyaránt tudom dicsérni a csapatot. Gondolom senkinek nem tűnt fel, hogy eggyel kevesebben voltunk a pályán a második félidőben. Az első játékrész után kritizáltam a játékosok teljesítményét, és vártam, hogy erre milyen választ adnak, ez pedig pozitív volt. Ugyanis a második félidőben domináltunk, közel voltunk ahhoz, hogy betaláljunk, de nem sikerült. Szeretném megdicsérni a játékosokat, a hozzáállás rendben volt, ha így folytatjuk, szerintem nem sok problémánk lesz a szezonban. Összegezvén szeretném elmondani: sajnálom, hogy a játékosok nem kapták meg a jutalmat a meccs végén.

Vladimir Radenkovic: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Ugye az előző három mérkőzésen csak 1 pontot szereztünk, és ezért elégedetlenek voltunk, ráadásul ezen a héten több problémával is szembesültünk a keretet illetően, ezért is volt több változás a kezdőcsapatban. Ma egy erős ellenféllel találkoztunk, akiket sikerült legyőzni, és emiatt elégedett vagyok, mert ez az öltözőben jó hangulatot teremtett, ezzel jó csapatszellemet sikerült elérni. Az előző három mérkőzésünkön nem azért szereztünk kevés pontot, mert nem volt szervezett a játékunk, hanem mert egyéni hibákat követtünk el. Mivel ez most elkerült minket, így sikerült legyőzni a Debrecent. Percek, események

30. perc: Pozeg Vancas szabadrúgásból ívelt a kapu elé, a bal oldalon érkező Chorbadzhyiski pedig 5 méterről a jobb felső sarokba bombázott, 0-1.

45+2. perc: Pellumbi ütötte el Feuillassiert, másodszor is sárga lapot érően, ami után a piros is előkerült. Tíz főre fogyatkozott a DVSC.