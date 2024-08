A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjának 2. fordulójában, szerdán délután Diósgyőri VTK tartalék F4R – Termálfürdő FC Tiszaújváros mérkőzést rendeztek.

A hazaiak erős kezdőcsapattal álltak fel, az első osztályú DVTK 30 fős keretéből öten játszottak le a fakóba: három rutinos, ám meccs hiánnyal küzdő futballista, a szerb, magyar kettős állampolgárságú kapus, Danilovic, valamint a belső védő párosként szerepeltetett szerb Drezgic, illetve Bárdos. Rajtuk kívül még két fiatal jutott szóhoz, Ferencsik B. és Fekete V.

A kis Diósgyőr az első félidőben nagy nyomása közben hátrányba került, ami a létszámot illeti, mert Szamosi nem túl pontos becsúszó szerelése sárga lapot ért, amit nem sokkal később pirosra módosított a játékvezető, miután meglátta, hogy Butor lábát vérzésig szántották fel a hazai fiatal stoplijai. Ezt megelőzően Drezgicet kellett ápolni az alapvonalon túl, azután, hogy belenézett Vitelki B. erős lövésébe, ami nem tett jót a fejének. Az emberfórral nem tudott mit kezdeni az Újváros, 10 játékossal is megmaradt a kontrajátéknál, gól pedig nem született az első játékrészben.

Drezgicnek ezen a meccsen nem volt szerencséje, előbb az ellenfél kapujánál nekiesett a kapuvasnak, majd a 78. percben a saját 16-osán belül egy rossz mozdulatnál súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A Lokomotiv Moszkvától kölcsönvett szerb utánpótlás védő, aki két éve 600 millió forintnak megfelelő összegért cserélt klubot, az első észlelések szerint keresztszalag szakadást szenvedett, és, ha az orvosi vizsgálatok is ezt erősítik meg, akkor hónapokra kiesett. A meccs hajrában gólt ért el a Tiszaújváros, a csereember, Nagy D. révén, és ez eldöntötte a meccset.



Diósgyőri VTK tartalék F4R – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0-1 (0-0)

Diósgyőr, 200 néző. V.: Tóth T. (Gergely M., Szabó F.)

Diósgyőri VTK F4R: Danilovic – Szakos (Osikov, 46.), Drezgic (Kovalenko, 81.), Bárdos, Lajcsik – Ferencsik B., Szamosi – Benkő, Kiss L. (Vincze D., 54.), Sáreczki (Kiss B., 81.) – Fekete V. (Stavnichuk, 70.). Edző: Vincze Richárd.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Czinanó – Farkas M., Ivánka, Papp F., Tóth S. – Butor – Bökönyi, Rajsli (Nagy D., 62.), Lőrincz, Vitelki B. (Kollár, 75.) – Skripek (Bencsík, 75.). Edző: Vitelki Zoltán.

Sárga lap: Butor (35.), Bárdos (69.), Vincze D. (92.), Bencsík (93.).

Kiállítva: Szamosi (27.).

Gólszerző: Nagy D. (84.).

Jók: Bárdos, Lajcsik, ill. Ivánka, Papp F., Butor, Bökönyi.

Vincze Richárd: – Azt gondolom, hogy kiállításig száz százalékosan kontrolláltuk a meccset, és utána is, néhány periódust leszámítva. Ma a szerencsésebb csapat nyert, de kétségtelen, hogy a Tiszaújváros sokat tett a győzelemért. Gratulálok nekik.

Vitelki Zoltán: – Parázs mérkőzést játszott a két csapat, az összképet tekintve pedig picivel közelebb álltunk a győzelemhez. Az ellenfélnek is voltak lehetőségei, helyzetei, ezért is tartom értékesnek a ma megszerzett 3 pontot.