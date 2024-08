A Debreceni VSC – Diósgyőri VTK mérkőzés állása: 0-1.

----

73. perc: Folytatódik a meccs.

----

71. perc: Ivószünet.

----

69. perc: Újabb cserék, Feuillassier helyett Varga Z., Pozeg Vancas helyett Rahrsalla a pályán.

----

67. perc: Csere, Szuhodovszki helyett Szécsi állt be.

----

62. perc: Lund is besárgult.

----

61. perc: Dzsudzsák szabadrúgása vágódott le a vendég sorfalról.

----

60. perc: Chorbadzhiyski kapott sárga lapot.

----

59. perc: Csere a vendégeknél Edomwonyi helyett Rakonjac a pályán.

----

58. perc: Stojkovic megpattanó lövését ütötte ki Sentic.

----

55. perc: Silue emelte jobbról a felső lécre a labdát.

----

54. perc: Edomwonyi passza után Gera vágta a labdát a felső lécre, 6 méterről.

----

53. perc: Siluét sodorta el Lund, de nincs lap.

----

51. perc: Edomwonyi kapott sárga lapot a mezőnyben elkövetett szabálytalanságért.

----

50. perc: Stojkovic esett el a 16-oson belül, a hazai nézők 11-est reklamálták. Itt van VAR vizsgálat. Ami nem hozott büntetőt.

----

48. perc: Egy hazai akció során, Szuhodovszki jobbról érkező labdáját Silue nem tudta a kapuba kotorni.

----

47. perc: Megvan a hivatalos nézőszám is, ami 7077 fő. Ebből kb. 400 fő a vendégszektorban van.

----

46. perc: Egy csere volt a szünetben Kocsis D. helyett Braga állt be.

----

18.07: Folytatódik a meccs a második félidővel.

----

45+6. perc: Vége az első félidőnek.

----

45+5. perc: Edomwonyit sodorta el a 16-son belül egy hazai védő, a játékvezető nem adott 11-est, meg se nézték VAR-ilag. Pedig Dreskovic kézzel rántotta le a csatárt, amiért büntető jár.

----

45+2. perc: Pellumbi ütötte el Feuillassiert, ismét sárgát érően, ami után a piros is előkerült. Tíz főre fogyatkozott a DVSC.

----

45. perc: Öt perc hosszabbítás következezik.

----

45. perc: Vendég oldalbedobás után Gera fejelt a léc fölé.

----

43. perc: Pellumbi kapott kapott sárga lapot, a Feuillassier ellen elkövetett szabálytalanságért.

----

40. perc: A két szurkolótábor ezúttal a nyíregyháziakat szapulja.

----

38. perc: Kocsis D. lőtt jobbról a bal alsó sarok mellé.

----

36. perc: Szuhodovszki lőtt 22 méterről a kapu fölé.

----

33. perc: Dzsudzsák lövése vágódott le a DVTK védőfaláról.

----

30: perc: Pozeg Vancas szabadrúgásból ívelt a kapu elé, a bal oldalon érkező Chorbadzhyiski pedig 5 méterről a jobb felső sarokba bombázott, 0-1.

----

30. perc: Folytatódik a játék.

----

29. perc: A játékvezető ivószünetet rendelt el.

----

28. perc: Szuhodovszki is besárgult, ő szintén Gerát vágta fel.

----

25. perc: A két csapat szurkolótábora egymást élteti.

----

24. perc: Silue kapott sárga lapot, mert rátartott Gera lábára.

----

22. perc: Folytatódik a játék, amelyben Edomwonyi is részt vesz.

----

21. perc: A játékosok alkalmi ivószünetre használják a lehetőségét.

----

20. perc: Egy ütközés után Edomwonyi zuhant a földre, őt ápolják.

----

15. perc: A hazaiak futballoznak mezőnyfölényben.

----

10. perc: A meccs első kapura lövésénél Edomwonyi löketét fogta meg Megyeri.

----

7. perc: Domingues jobb oldali szöglete után szabadított fel a diósgyőri védelem.

----

6. perc: Edomwonyi elől vágta ki szögletre a labdát Lagator.

----

5. perc: A füstből jut mindenkinek a stadionban, csak nehezen tisztul a levegő a létesítményben.

----

4. perc: Pozeg Vancas próbálkozott lövéssel a bal oldalon, de labda útjába bele lépett egy hazai védő.

----

1. perc: A DVTK szurkolók piros és fehér füstgránátokat gyújtottak be a lelátón. Ugyanezt tették a hazai fanatikusok is.

----

17.01: Elkezdődött a mérkőzés.

----

16.55: Jönnek a csapatok a kezdésre.

----

A lehető legerősebb kezdőt küldte a pályára a DVTK szakvezetője, aki ezúttal U20-as játékost sem állított a csapatba, az FTC kölcsönjátékosa, Varga Z. csak a kispadra került, a helyére, jobb oldali középpályásnak Gerát léptette elő Vladimir Radenkovic, míg Gera eddigi helyén, jobboldali védőként Szatmári készülődhetett a volt csapata elleni bajnokira.

----

Ez a mostani lesz a két csapat 33. egymás elleni mérkőzése az élvonalban, a hajdúsági gárda pályaválasztása mellett. Az eddigi 32 bajnokin 27-szer nyert a Debrecen, 4 alkalommal volt döntetlen, a Diósgyőr csupán 1-szer győzött (2008. november 8-án, 2-1-re).

----

A két mérkőző fél eddig 61 NB I-es bajnokit vívott egymás ellen. Ebből 39-et a debreceniek nyertek, 11 alkalommal volt döntetlen, és 11-szer győzött a Diósgyőr.

----

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 0-1 (0-1) – ÉLŐ

Debrecen, 7077 néző. V.: Erdős (Theodoros, Vígh-Tarsonyi).

Debreceni VSC: Megyeri – Stojkovic, Dreskovic, Lagator, Pellumbi – Szuhodovszki – Kocsis D., Szűcs T., Dzsudzsák, Domingues – Silue. Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Diósgyőri VTK: Sentic – Szatmári, Lund, Chorbadzhiyski, Sanicanin – Klimovich, Holdampf – Gera, Feuillassier, Pozeg Vancas – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Kocsis D. helyett Braga a 46.. Edomwonyi helyett Rakonjac az 59., Szuhodovszki helyett Szécsi a 67., Feuillassier helyett Varga Z. a 69., Pozeg Vancas helyett Rahrsalla a 69. percben.

Sárga lap: Silue a 24., Szuhodovszki a 28., Pellumbi a 43., Edomwonyi az 51., Chorbadzhiyski a 60.. Lund a 62. percben.

Kiállítva: Pellumbi a 45+2. percben.

Gólszerző: Chorbadzhiyski (0-1) a 30. percben.