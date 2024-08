A magyar női kosárlabda válogatott csütörtökön elutazott Ruandába, ahol augusztus 19-25-e között világbajnoki előselejtező tornán vesz részt. Nemzeti együttesünk újdonsült szövetségi kapitánya, Völgyi Péter – aki egyben a DVTK Hun-Therm együttesének is a szakvezetője is – három diósgyőri kosaras nevét hozta nyilvánosságra az utazó keret kihirdetésekor, Kányási Veronika, Lelik Réka és Miklós Melinda tartott a csapattal. Aho Nina azért nem, mert műtétje után még nincs száz százalékos állapotban.

A magyar együttes négy felkészülési mérkőzést játszott az elmúlt hetekben, Montenegró és Csehország ellen is kettőt, kettőt. Előbb a balkáni ország vendégeként 45-39-re kaptak ki, majd 78-52-re nyertek ugyanott, a ,,visszavágón”. A csehek elleni első összecsapáson, hazai környezetben 70-59-re alulmaradtak a mieink, majd ugyancsak Székesfehérvárott, 69-59-re nyertek.

A lebonyolítás

A világbajnoki előselejtezőn, a csoportkörben, sorrendben Szenegállal, Fülöp-szigetekkel és Brazíliával találkozik a magyar együttes. A kvartettből az első két helyezett jut az egyenes kieséses szakaszba, ahol az ugyancsak a ruandai Kigali városában zajló D-csoportból kapnak ellenfelet (Ruanda, Nagy-Britannia, Argentína és Libanon szerepel itt), az elődöntők után pedig a döntőt is megrendezik, a nyolc csapat közül a legjobb jut a vb-selejtező mezőnyébe, amelyre 2026 márciusában kerül sor (a Mexikóvárosban sorra kerülő másik vb előselejtező csoportban szintén 8 csapat küzd a továbbjutást jelentő első helyért).

Az előselejtező két továbbjutója mellé csatlakozik majd 22 együttes a 2025-ös, különböző kontinenstornákon elért helyezéseik alapján, a 24 nemzeti csapatból pedig 16-an mehetnek majd a két év múlva esedékes németországi világbajnokságra.

A maximumot

– A cél az, hogy hozzuk ki magunkból a maximumot, ugyanis az indulás előtt az ellenfelekhez nem igazán tudjuk mérni magunkat, valószínűleg csak a helyszínen válik ismerté, hogy ki milyen kerettel szerepel. Ez elsősorban a brazil és a szenegáli csapat esetében lehet érdekes, mert nekik vannak WNBA-s játékosaik, akiket aligha engedett el klubjuk erre a tornára, hasonlóan Juhász Dorkához, aki ezért nincs velünk – mondta Völgyi Péter, a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, majd így folytatta: – Az erőviszonyok mellett az is kérdés, hogy az első meccsünk 11 órás kezdéséhez hogyan tudunk majd alkalmazkodni, természetesen erre készültünk az elmúlt napokban, mérkőzéseket is játszottunk ebben az időpontban, viszont a időeltolódással nem kell megküzdenünk. A világbajnoki részvétel nagyon vonzó, és nagyon motiváló, de ez ugye egy világbajnoki előselejtező lesz, ahonnan a selejtezőbe lehet eljutni, és van más út is ide, ugyanis a kontinenstornák legjobbjai szintén kvalifikációt szereznek, ezért is lesz fontos az Európa-bajnoki szereplés, illetve első körben az őszi és a tavaszi Eb-selejtezőkön az eredményesség.