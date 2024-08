– Az erőviszonyok mellett az is kérdés, hogy az első meccsünk 11 órás kezdéséhez hogyan tudunk majd alkalmazkodni, természetesen erre készültünk az elmúlt napokban, mérkőzéseket is játszottunk ebben az időpontban, viszont a időeltolódással nem kell megküzdenünk. A világbajnoki részvétel nagyon vonzó, és nagyon motiváló, de ez ugye egy világbajnoki előselejtező lesz, ahonnan a selejtezőbe lehet eljutni, és van más út is ide, ugyanis a kontinenstornák legjobbjai szintén kvalifikációt szereznek, ezért is lesz fontos az Európa-bajnoki szereplés, illetve első körben az őszi és a tavaszi Eb-selejtezőkön az eredményesség.