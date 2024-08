Huszonhárom csapattal indul majd útjára a vármegyei III. osztály küzdelemsorozata.

Mintegy két hét múlva, a 35. hét végén kezdődik majd el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei III. osztály 2024/2025-ös évada. Az előző pontvadászatban két csoportban (Észak, Dél) zajlottak a meccsek, és ebben ezúttal sincs módosítás. A 2023/2024-es szezont az Észak csoportban tíz klub/egyesület fejezte be, miután három a kizárás sorsára jutott, a Dél csoportban tizenkettő, itt egy csapatot zártak ki menet közben.

A két bajnok, a Zubogy KSE, illetve a Kenézlő SE vállalta az osztályváltást, így ,,ők" a vármegyei II tagjai az új bajnokságban. Érdekesség, hogy a május végén befejeződött évadban egy olyan gárda volt a huszonkettőből, amelyik egy alkalommal sem tudott pontot szerezni: a Dél csoportban a Sajóörös KSE az összes, 22 csatáját elvesztette, s zárt 19-141-es gólkülönbséggel, 0 ponttal a táblázat utolsó helyén.

Új formáció is

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóság versenybizottságának határozata értelmében az augusztus 31-szeptember 1-jén startoló vármegyei III-ban 23 alakulat indul el. Eredetileg a Dél csoportba beosztották Szomolyát is, azonban a dél-borsodiak a közölt sorsolásban már nincsenek benne, ami azt jelenti, hogy az adott fordulóban egy csapat mindig szabadnapos lesz. Maradva ennél a csoportnál, kijelenthető, hogy a tavalyi bajnokságban szerepeltek közül nyolc maradt ugyanitt (Taktaszada, Tard, Főnix SE Hejőszalonta, Titán SE Szentistván, Bekecs-Főnix SE, Mezőnyárád, Tiszabábolnai SE II., Sajóörös), aztán ide került a vármegyei II-t nem vállaló, Közép csoport 15. helyezett Bükkszentkereszt, az itt, a ,,kettő középben versenyző" Hejőpapi SE kettes számú gárdája, továbbá a Körömi SK, amely ugyancsak a Közép csoportban volt előzőleg, ám ott a kizárás sorsára jutott.

Az Észak csoportban hét olyan egyesület van, amelyik itt fejezte be az előző évet is: Trizs, Jákfalva, Ináncs, Hangony-Fenyvesalja TC, Dédestapolcsány, Szuhogy SE, és Borsodszentgyörgy. Ismét bekapcsolódik a bajnokságba az előzőleg innen kizárt Tornyosnémeti, a vármegyei II. osztályból (Észak csoport) tavaly kizárt Mályinka, új résztvevő, visszatérő Alsószuha (legutóbb a 2021/2022-es bajnokságban voltak vármegyei III-asok), Hódoscsépány (legutóbb a 2021/2022-es szezonban a vármegyei II. osztály, Északi csoportjában játszottak, ám nem fejezték be a pontvadászatot), míg a Laki SE egy új formáció, ugyanis korábban Tomor-Lak, és Szikszó-Tomor-Lak SE néven szerepelt gárda a vármegyei I. osztályban. ÉM