Labdarúgás: NB III, 2. forduló

Diósgyőri VTK tartalék F4R – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0–1 (0–0)

Diósgyőr, 200 néző. V.: Tóth T. (Gergely M., Szabó F.).

Diósgyőri VTK F4R: Danilovic – Szakos (Osikov, 46.), Drezgic (Kovalenko, 81.), Bárdos, Lajcsik, Ferencsik B., Szamosi, Benkő, Kiss L. (Vincze D., 54.), Sáreczki (Kiss B., 81.), Fekete V. (Stavnichuk, 70.). Edző: Vincze Richárd. Termálfürdő FC Tiszaújváros: Czinanó – Farkas M., Ivánka, Papp F., Tóth S., Butor, Bökönyi, Rajsli (Nagy D., 62.), Lőrincz, Vitelki B. (Kollár, 75.), Skripek (Bencsík, 75.). Edző: Vitelki Zoltán. Kiállítva: Szamosi (27.). G.: Nagy D. (84.). Jók: Bárdos, Lajcsik, ill. Ivánka, Papp F., Butor, Bökönyi.

Vincze Richárd: – Azt gondolom, hogy kiállításig száz százalékosan kontrolláltuk a meccset, és utána is, néhány periódust leszámítva. Ma a szerencsésebb csapat nyert, de kétségtelen, hogy a Tiszaújváros sokat tett a győzelemért. Gratulálok nekik.

Vitelki Zoltán: – Parázs mérkőzést játszott a két csapat, az összképet tekintve pedig picivel közelebb álltunk a győzelemhez. Az ellenfélnek is voltak lehetőségei, helyzetei, ezért is tartom értékesnek a ma megszerzett 3 pontot.