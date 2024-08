Labdarúgás: NB II, 5. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – Gyirmót FC Győr (Kazincbarcika, vasárnap, 19.00)

Erős Gábor, a KC-Kazincbarcika SC vezetőedzője: – Nem úgy kezdtük a bajnokságot, ahogyan szerettük volna, legalábbis a pontok tekintetében, de nem dőltünk a kardunkba. A múlt hét végén 5-0-ra győztünk Budafokon, természetesen boldogok voltunk, hogy meg lett az első győzelem, azonban nem szálltunk el magunktól. Két lábbal maradtunk a földön, és alázatosan dolgozunk, mint eddig. Érdekes, hogy az adatok semmiben nem különböztek az egy héttel korábbi meccstől, amikor kikaptunk... Ilyen a futball... Ugyanazt a játékot próbáltuk, a szerencsefaktor a mi oldalunkon volt, most belőttük az első helyzetet. Volt több jó egyéni teljesítmény, azt sajnálom, ami a BMTE edzőjével, Dajka Laci bácsival történt. A hét elejétől a fókusz már a Gyirmót elleni találkozón volt, ez a meccs sem lesz érzelemmentes a számomra, hiszen futballoztam ott 2,5 szezont, trénerük, Tamási Zsolt több szinten volt edzőm, nagyon jó kapcsolatban vagyunk. A jelenlegi barcikai keretben jó páran játszottak Gyirmóton, tehát számukra is lesz pikantériája az összecsapásnak. De: ez a mérkőzés nem rólam, rólunk szól, hanem a csapatról, hogy szeretnénk tovább haladni a megkezdett úton. Ez nem lesz egyszerű, mert ellenfelünk 10 ponttal a második, de hazai környezetben sem tartunk senkitől. Végre itthon is szeretnénk megörvendeztetni a szurkolóinkat egy sikerrel.

A Barcikában Gante még rehabilitál, és a korábban megsérült Szujó játéka sem biztos még.

A KBSC várható kezdőcsapata: Fadgyas – Ternován, Varga J., Debreceni Á., Demeter – Lucas, Csatári – Pintér Á., Kártik, Bódi Á. – Pethő B.