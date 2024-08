Labdarúgás: NB II, 3. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – BVSC-Zugló (Kazincbarcika, vasárnap, 19.00)

Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője: – A Vasas elleni mérkőzést, a 2-2-t követően inkább úgy gondolom, hogy félig tele volt a pohár, a meccs előtt kiegyeztem volna az egy ponttal, ismerve az angyalföldieket, hogy a feljutás egyik várományosai. Persze, kicsit keserű volt a szánk íze, hogy 2-0-ról nem tudtunk győzni, hiszen voltak lehetőségeink például a 3-1-hez is. Ennek a találkozónak a szebbik oldalát néztük, nézzük, hiszen a játékunk pozitív volt, lőttünk két gólt idegenben, sok szakaszban tetszetősen futballoztunk, nagyon értékes döntetlent értünk el. Ráadásul ellenfelünk edzője is korrekten elismerte, hogy ez az eredmény volt a reális. A héten azonban már gőzerővel készültünk a következő mérkőzésre, örülünk, hogy két, idegenbeli összecsapás után végre saját közönségünk előtt is bemutatkozhatunk. Tudjuk, egy nehéz, szervezett csapattal nézünk szembe, amelynek Csábi Józsi személyében van egy nagyon jó szakembere, aki tavaly és tavalyelőtt is itt, Barcikán dolgozott, tehát ismeri a körülményeket. A BVSC-nek van 4 pontja, egy góllal nyerte az egyik meccsét, a másikon 0-0-ra végzett, ami jelzi a stabilitásukat. Tiszteljük őket, de itthon nem lehet más célunk, mint begyűjteni a 3 pontot.

A Barcikában Gante továbbra sem bevethető sérülés miatt, és az első fordulóban megsérült Szujó sem biztos, hogy még pályára léphet.

A KBSC várható kezdőcsapata: Fadgyas – Csatári, Polgár K., Debreceni Á., Demeter – Lucas, Varga J., Kártik – Bódi, Pethő, Szabó M.