Bejelentette visszavonulását Koman Vladimir. A támadó középpályásnak a legutolsó csapata a DVTK volt. A tavaly nyáron a labdarúgó NB II-ből feljutott piros-fehér gárda már nem tartott igényt a szolgálataira, és egy éve nem volt csapata a most 35 éves sportembernek.

Koman Vladimir 36 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, és ezeken összesen 7 gólt szerzett. Érdekesség, hogy hazai élvonalban is pont ennyi meccset játszott, amelyeken 3 gólt szerzett, 2015. február 28-a és 2016. április 20-a között, és a DVTK-n kívül más csapatban nem szerepelt az NB I-ben.

Voli ezzel a hétfői esti facebook bejegyzéssel zárta le pályafutását:

,,Kedves Barátaim! Eljött az ideje, hogy 20 év után búcsút vegyek a Profi Labdarúgástól. Volt szerencsém a legmagasabb szinten versenyezni. Sok dolgot és lehetőséget adott az életemben. Szeretnék köszönetet mondani a Családomnak, Édesapámnak a mennyben, aki megismertette velem ezt a gyönyörű játékot, Barátaimnak és mindenkinek, akik támogattak és végigkísértek ezen az úton! Most új oldalt kezdek az életemben, megpróbálva folytatni a Sikert!”

(Koman Vladimir édesapja tavaly szeptemberben, 59 évesen hunyt el.)