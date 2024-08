A Fehérvár FC – DVTK (3-1) NB I-es labdarúgó bajnoki után tartott sajtótájékoztatón így nyilatkoztak a vezetőedzők.

Pető Tamás (Fehérvár FC): – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, minden edző arról álmodik, hogy így kezdjen a csapata. De elaltatott minket a korai vezetés, ennek az volt a következménye, hogy könnyű gólt ajándékoztunk az ellenfélnek. A második félidő a küzdésről szólt, többet vártam magunktól is, de ami a szerdai, nemzetközi kupameccsen nem sikerült, az most igen. A második félidőre feljavult a csapat, a cseréink jól szálltak be a meccsbe. Összességében nézve nagyon megérdemeltük a győzelmet, nagyot küzdöttünk, ez kilenc nap alatt a negyedik mérkőzésünk volt, és természetesen nagyon örülünk a sikernek.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez. Véleményem szerint jó mérkőzést játszottunk. Egészen addig, amíg a második félidőben Feuillassiert és Klimovichot le nem kellett cserélni. A megváltozott a meccsen nem tudtuk a középpályát kontrollálni, amíg ez meg nem történt, egyenlő erők küzdelme folyt a pályán.

Kérdések

A vendégek szakvezetője a meccset követő sajtótájékoztatón arra a felvetésre, hogy a második félidőben volt egy olyan időszak, amikor lehetőségük lett volna a gólszerzésre, így reagált:

– Ellenőrzés alatt tartottuk a mérkőzést, sikerült helyzeteket kidolgozni, és a kispadon úgy éreztem, hogy nyugodt lehetek. A helyeztek közül Holdampfét emelném ki, ami kimaradt, de ilyen foci, benne van az is, hogy a lehetőségeket nem sikerült gólra váltani – mondta Vladimir Radenkovic.

Arról is kérdezték a diósgyőriek vezetőedzőjét, hogy az előző mérkőzéshez képest öt helyen változtatott, és, hogy ennek mi volt az oka.

– A Paksi FC ellen nagyon jó második félidőt játszottunk, és akik akkor a pályán voltak, jellemzően nekik adtam lehetőséget. A 60. percig elégedett voltam, nem akarom megismételni, amit már az előbb mondtam, a kényszerű cserékről, de azt még hozzátenném, hogy Bényeinek gyomor problémái voltak, és általánosságban a pálya középső részében voltak gondjaink.