A diósgyőri edzőt kérdezték arról a sajtótájékoztatón, hogy mit várt a kétcsatáros felállástól, amire azt válaszolta, hogy mivel az FTC meccsein a zöld-fehérek 65 százalékban birtokolják a labdát, ezt szerették volna csökkenteni azzal, hogy a két támadó zavart okoz. Ezen kívül a gyors átmenetekben is bíztak, továbbá azt remélték, hogy a két erős játékos a szabadrúgásoknál zavart okozhat, valamint arra akartak törekedni, hogy ha a ferencvárosi védők néha magukra maradnak, akkor a két csatár letámadja őket. Vladimir Radenkovic ezzel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a két támadót szélről is kellett volna támogatni, illetve hogy mögöttük Klimovichnak kellett összefogni a középpályát, és a cél az lett volna, hogy az FTC 16-osára több labda érkezzen. A DVTK szakvezetője azt is megjegyezte: nem biztos abban, hogy ha egy csatárral álltak volna fel, többet tudták volna birtokolni a labdát.

Honlapunk arról érdeklődött, hogy mit lehet tudni Bényei sérüléséről, hogy Jurek rendben van-e teljesen, illetve, hogy a meccsre nem nevezett három minőségi játékosról, Acolatséről, Vallejóról és Pozeg Vancasről mit lehet tudni. Az edző azt felelte, hogy Bényeivel kapcsolatban egyelőre nincs információja, mert az egészségügyi stábbal még nem beszélt, míg Jurekről azt mondta, hogy ő három napja edz a csapattal, azok után, hogy a felkészülési szezonban megsérült, és azt remélte tőle, hogy friss játékosként extrát tud hozzátenni a meccshez, mert ő az utolsó 20-25 méteren veszélyes. Acolatését balszerencsésnek nevezte, mert többször visszatért már, de mindig visszaesett, ő pénteken edzett ismét a csapattal, míg Vallejo a fehérvári sérülése után még minimum 10 napig nem lesz a csapattal, Pozeg Vancas pedig az utóbbi négy napban nem tudott a csapattal készülni, sérülés miatt.