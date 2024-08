A DVTK – ETO FC Győr (0-0) NB I-es labdarúgó mérkőzés után nyilatkozott a két csapat vezetőedzője.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Egy oly csapattal játszottunk, amelyik az életérért harcolt, ezt lehetett látni lehetett látni a mérkőzésen is. Mi maximálisan kiadtuk magunkból mindent, nagy szenvedéllyel játszottunk, de a gól hiányzott. Sok helyzetet alakítottunk ki, van amikor ezekből sikerül gólt elérni, de ma ez nem jött össze. Ellenfelünk tulajdonképpen hét védővel sorakozott fel, és bár nem sikerült nyerni, de ennek ellenére elégedett vagyok a teljesítménnyel, még a meccs végén is volt nagy helyzetünk, gratulálok a csapatomnak. Az nem lepett meg, hogy az ellenfél ilyen játékstílust választott, tudjuk, hogy hol áll a Győr, és amikor egy ilyen helyzetben lévő csapat, egy forró hangulatú stadionba érkezik, akkor fel kell készülni arra, hogy ezt választja majd. Hét játékossal emeltek védőfalat, amire az volt a reakciónk, hogy páros játékokra késztessük őket, hogy széleken bontsuk meg a védekezésüket, hogy a második, harmadik hullámban is érkezzünk a kapu elé. A helyzeteink megvoltak ma, de kimaradtak. A bajnoki szünetre nem tervezünk felkészülési meccset, azért döntöttünk így, mert sok a sérült játékos, illetve nem mindenki ugyanazt a munkát végezte a nyáron, így azok, akik az elejétől velünk vannak, és végig dolgoztak, nekik most több pihenőjük lesz, viszont, akiknek kiesésünk volt, vagy csak később érkeztek, őket fel kell hozni a többiek szintjére, ezen fogunk dolgozni. Új játékos érkezése is várható, a védősorba, a bal oldalra tervezünk igazolni, olyan labdarúgót, aki tud segíteni abban, hogy a betömörülő ellenfeleket is meg tudjuk bontani.

Borbély Balázs (ETO FC Győr): – Alaposan felkészültünk a DVTK játékából, ugye mi nem játszottunk a múlt héten, és volt időnk erre. Szerintem az, amit elterveztünk, működött. Szerettünk volna előre pontosabbak lenni, de érződött a feszültség, az önbizalomhiány, ám négy vereség után ez tulajdonképpen természetes. A végére egy picit elfáradtunk, voltak veszélyes szituációk a kapunk előtt, volt egy kis szerencsénk, de rászolgáltunk a döntetlenre. A mi helyzetünkben az 1 pont is értékes, ezzel az egy ponttal nyertünk most három hét időt, ennyi van az újabb bajnokiig, és a következő napokban azon dolgozunk majd, hogy az új játékosokat beépítsük. Hogy a meccs után mi történt, azt nem láttam, nem tudom, hogy mi váltotta ki a lökdösődést, majd visszanézem. Ha azt fogom látni, hogy bármelyik játékosom hergelte a közönséget, annak büntetés lesz a vége, ha a kapusunk volt a hibás, annak lesznek következményei, mert ez nem való a stadionokba.