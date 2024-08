Interjú: Guzi Blanka, olimpiai 4. helyezett öttusázó

Guzi Blanka, a DVTK öttusázója a 4. helyen végzett a párizsi olimpia női öttusa egyéni versenyében, vasárnap. A sportoló mindezt 9 éves sportági múlttal érte el, hiszen csak 16 esztendősen kezdett el öttusázni, és három hónappal az ötkarikás játékok előtt még az is kétséges volt, hogy ott lesz-e az olimpián. A nagy utat bejárt öttusázóval beszélgettünk.

Gratulálunk!

– Köszönöm szépen.

Hogy tekint a 4. helyre, azok után, hogy már aludt néhányat az olimpiai versenyét követően?

– Vegyesen éltem meg ezt a 4. helyet. Amikor beértem a célba, nagyon jó érzéssel töltött el, meghatódtam, mert azért a döntő napján szépen lépegettem előre, és az utolsó előtti helyről indulónak, minden egyes hely javítása ajándék, szóval a verseny végén a célban azért minden nagyon szép volt. De van más megközelítése is ennek a napnak, az, hogy van bennem csalódottság is. Ugyanis hetek, de inkább hónapok óta azt éreztem a zsigereimben, legbelül, már akkor, amikor még az sem volt biztos, hogy ott lehetek az olimpián, hogy ha kijutok, össze fog jönni az érem. A vívás után úgy mentem ki, hogy a 13-as szám volt a mellkasomon, de ez sem zavart, azon voltam, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból, és szerintem ez sikerült, de mondom ezzel együtt is van bennem csalódottság. Nagy tanítás ez az élettől, a jó Istentől, mert, aki ismer, az tudja rólam, hogy általában elégedetlen vagyok magammal. Most pedig meg kell tanulnom értékelni ezt a pozíciót és eredményt is. Ugyanakkor a negyedik helyben nagyon sok munka van, ám ezzel együtt is átértékelődött bennem sok minden az olimpia után.

Két nap alatt???

– Igen. Életem legnagyobb élménye volt, amit ott kaptam, az volt bennem, hogy az olimpiai szint, az ottani versenyzés mindent jelent a számomra. Az anyukám viszont azt mondta, és ebben igaza van, az oda vezető út a legszebb. Ehhez pedig kell az érettség, hogy igazat tudjak adni, és ezt teszem. Azért, mert az út alatt formálódtam, és ez sokkal fontosabb a helyezésemnél, pláne az, hogy úgy érzem, sokat változtam, és hogy jó irányba, nem csak sportolóként, hanem emberként is. És ez a legfontosabb. Nem az érem.