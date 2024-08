Labdarúgás: női NB I, 1. forduló

Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK 3–1 (0–1)

Felcsút, 150 néző. V.: Bognár (Vad, Hegedűs-Baráth).

PAFC: Dannback – Tuza, Szemán-Tóth, Harmat, Palakovics, Nagy N. (Brekovski, 58.), Nagy L., Szarvas (Sági, 84.), Tanaskovic (Tóth Zs., 61.), Pécsi, Surautsava. Vezetőedző: Halászi Kinga.

DVTK: Orgoványi – Szolomájer, Kazanowska, Komlós, Mikó, Sain (Galambvári, 58.), Madarász, Boros, Connell (Ezer, 46.), Myhal (Katona, 89.), Krisztin (Nagy P., 82.). Vezetőedző: Bém Gábor.

G.: Surautsava (76.), Pécsi (86.), Tóth Zs. (90+6.), ill. Madarász (32. – 11-esből).

Kiállítva: Orgoványi (51.), Szolomájer (79.).

Halászi Kinga: – Megküzdöttünk ezért a sikerért, három megszerzett ponttal nyitva így az idei pontvadászatot.

Bém Gábor: – Az első tizenöt percben meg voltunk illetődve, a Puskás többet birtokolta a labdát. Utána irányítottuk a játékot, és megszereztük a vezető gólt is. A második félidő is úgy folytatódott, ahogy szerettük volna, viszont egy rossz kapusdöntés miatt hátrányba kerültünk. Tíz emberre fogyatkoztunk, de így is dominálni tudtunk, megmaradt a tervezett játékunk, ziccereink, helyzeteink voltak. Azonban sajnos jött a második kiállítás, ami megbélyegezte a csapatot. Ettől függetlenül, 1-1-nél, 8 emberrel volt egy ordító ziccerünk, amit sajnos kihagytunk. Dicséret illeti a lányokat, mert a körülményekhez képest mindent megtettek, a jövőre nézve tudunk ebből a meccsből építkezni.