Adonics István nagyon régi „bútordarab” vármegyénk futballéletének hátországában. Több sportszervezetnél dolgozott már, jelenleg a Mezőkeresztes Városi SE-t irányítja a tőle évtizedek óta megszokott lelkesedéssel és szorgalommal. Nyomban kötélnek állt, szavai szerint nála ugyanis a labdarúgás gyerekkora óta mindent visz.

Első a biztonság

– Nekem csalódást okozott a németországi Európa-bajnokság, mert soha nem voltam kibékülve a védekező focival – szögezte le elöljáróban, utána így folytatta: – Sokkal támadóbb szellemű játékot vártam, aztán hamar rájöttem, hogy mi okozta a deffenzivitást. Az ilyen eseményeken ugyanis nem a szépség számít, hanem az eredményesség és az ezzel járó rengeteg pénz. A szépségbe bele lehet halni, ezzel ki lehet esni és máris fejeket követelnek a szövetségi elöljárók, meg a szurkolók. A mai, korszerűnek nevezett futballban első a biztonság: a kapitányok abból indulnak ki, hogy ha fiaik nem kapnak gólt, akkor egyet találva valahogyan tovább bukdácsolnak, vagy rossz esetben egészen biztosan elmennek a hosszabbításig, végső soron pedig a büntetőkig és a lutrit majd megnyerik. A legtöbb nemzeti együttes csak akkor kezdett el aránylag elfogadhatót produkálni, amikor hátrányba került.

A hollandoknak szurkolt

Arra a kérdésre, hogy melyik társaságtól kapta a legtöbbet és mit vár a finálétól, ezt válaszolta:

– Az én csapatom Hollandia volt. Nagyon tetszett az előadásuk, ráadásul fiatalokból állnak, búcsúzásukat pedig a játékvezetés számlájára írom. A bíráskodásról annyit, hogy már nem csupán a sípmesterrel kell foglalkoznunk, hanem a VAR-ral, a ki tudja hány videóbíróval is. A képernyő előtt ülve lassan már nem tudjuk, hogy mit és miért ítélnek úgy, ahogyan teszik. Az aranymeccs ürügyén bátran kijelentem és aligha fogok tévedni: a Spanyolország – Anglia találkozó négy emberen áll, vagy bukik. Az ibériaiaktól csodálom Yamalt, aki most tölti be a tizenhetedik életévét, de máris olyan éretten futballozik, mintha már tíz évet lehúzott volna mondjuk a Real Madridban. A középpályán pedig Olmo mindent visz, ő is bárhol megállná a helyét. Az angolokat elsősorban Bellingham villanásai és Kane gólképessége repítheti előre, bár utóbbit a derékfájdalmai hátráltatják. Itt jegyzem meg, hogy most a fél világ a sztárokat szidja, a kritikákat elfogadva azért hozzáteszem: nem lehet mindig és mindenki a csúcson.