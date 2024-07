A HUMDA Országos Rally Bajnokság első futamán nem értek célba, Diósgyőrben a harmadik, Pécsett a második helyen végeztek. A számmisztika alapján Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt nyugodt lehet, hiszen most a győzelemnek kellene következnie.

Fotó: Marosréti Ervin

Az idei Székesfehérvár Rally azonban pokolian nehéz lesz.

A Vértás pályáin öt év után csak és kizárólag aszfaltos szakaszokat rendeznek, a külső hőmérséklet pedig hétvégén elérheti, sőt meg is haladhatja a 40 fokot.

Kellemes emlékek

A nógrádi ralis a Székesfehérvár Rallye pályáin szerezte az első győzelmé a ralitúra bajnokságban, és itt nyerte élete első ORB futamát is. Az előjelek jól, a pokoli hőség ellenére a páros jó előjelekkel várja a hétvégét.

- Nem lennék az autók helyében ezen a várhatóan forró hétvégén - mondta Velenczei Ádám, utalva arra, hogy kánikulát jósolnak a Székesfehérvár Rally versenynapjaira. - Nekünk is nagyon kemény lesz. Bízom benne, hogy Zsolti és én is bírni fogjuk majd a meleget. Nagyon jó időt mondanak a hétvégére, talán a gumizással kevesebbet kell majd foglalkoznunk. Nekünk kell majd bírni a meleget. Ilyenkor meg szokták engedni, hogy a szakaszok végén a csapattagok beadjanak vizet, biztos, hogy figyelnünk kell a megfelelő hidratálásra és abban is biztos vagyok, hogy a futam végére leadunk majd pár kilót, ami nem is árt.

Szereti a lobogós pályákat

Korábban Vértes Rallye néven versenyeztek ugyanezeken a gyorsasági szakaszokon, tehát egyáltalán nem ismeretlen terepre érkeznek a párosok.

- Jól ismerjük és szeretjük ezeket a pályákat. Nagyon jó emlékeim vannak a Vértesben megrendezett versenyekről - folytatta Velenczei Ádám. - A korábbi győzelmekből azonban nem lehet megélni. most nehezebb dolgunk lesz, mint akkor volt: keményebbek az ellenfeleink, akik mind újabb fejlesztésű autóval indulnak. A mi Skodánknak viszont talán a lobogós pályák jobban kedveznek, reméljük ezt sikerül majd kihasználnunk. Emellett én is kifejezetten szeretem ezeket a gyors szakaszokat.

Három, kettő, …

Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt a magyar bajnokság futamain felfelé ívelő tendenciát mutat. Legutóbb a Mecsek Rallyn abszolút másodikként értek célba.