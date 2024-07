Megosztaná velünk, hogy néz ki a verseny napja? Milyen rutint követ majd?

– A verseny előtt 3,5-4 órával kelek fel. Miután kicsit felébredek, az eddig bevált rutin szerint, 3 órával a rajt előtt étkezem, ezúttal is tésztás reggelim lesz. A gyomor ilyen korán nem a legkönnyebben veszi be ezt, de az energia miatt szükséges. Ez lesz az első kihívás a napban. A felszerelésem reggelre össze lesz készítve, azt csak fel kell kapni. Annak is meglesz a különlegessége, hogy sötétben megyünk ki a versenyközpontba, majd a 2 órával a rajt előtt, kerékpározással és futással megkezdett bemelegítés közben kel fel a Nap. Közben be kell mutatni a bíróknak a versenymezünket, a rajtszámokat, a felszerelésünket. Az úszás bemelegítése közvetlenül a pontonra történő beszólítás előtt lesz. Húsz perccel a rajt előtt kicsit megnyugszunk, majd jöhet a start-pisztoly hangja.

Mennyire stresszeli az olimpia? Mi az erősebb, a stressz, vagy a motiváció?

– Egyértelműen a motiváció az erősebb. Magammal szemben vannak elvárásaim, tudom milyen versenyeket, edzéseket teljesítettem és milyen formát sikerült elérnem. Mindezt azonban ott, abban a szűk két órában kell bizonyítani. Az olimpia régóta bennem élő gondolat, melyet jól sikerült átformálni magamban. Kordában kell tartanom az adrenalint, hogy csak annyi stressz legyen, ami növeli a teljesítményemet. Ennek érdekében sportpszichológussal is dolgoztam az utóbbi időben. Maximálisan motivált vagyok, lehetőségként tekintek az olimpiára.