A Putnok FC NB III-as labdarúgócsapata a múlt héten szombaton már a harmadik felkészülési meccsét játszotta a 2024/25-ös évadban. Az előző idényben bajnoki címet szerzett észak-borsodi gárda kerete folyamatosan frissül. Bán Gergő és Kercsó Bence érkezéséről már beszámoltunk, azóta, az előző idényben az NB II-es bajnokság utolsó helyén végzett Credobus-Mosonmagyaróvár gárdájától három labdarúgó is érkezett, a 23 éves védő, Végső Előd, a 29 esztendős kapus, Slakta Balázs, és a 24 éves középpályás, Máris Dominik. Rajtuk kívül új fiú még a Putnok FC-nél az NB III-as Füzesgyarmati SK-tól jött 21 esztendős középpályás, Jónyer Kristóf, valamint a másodosztályú Budafoki MTE korábbi játékosa, a 20 esztendős középpályás, Nagy Gergő.

Távozók

A távozók száma is növekedett. Mint arról korábban már hírt adtunk, Vattayt az NB I-es Kecskeméti TE szerződtette, míg Szabó Kornél a Karcagi SE, Kovács Dávid a Csepel UFC, Papp Máté az Ózd-Sajóvölgye, Mészáros Dávid pedig az FC Nagykanizsa játékosa lett. Komári György is máshol folytatja pályafutását, és Dobrovolszki Jenő is elhagyta Putnokot, utóbbi Csehország felé vette az irányt.

A vármegyei NB III-as gárdának nem lesz tagja Abért Márton, a 22 éves középpályás, aki a Gödöllői SK-től érkezett próbajátékra, és a DVTK elleni edzőmeccsen szóhoz is jutott, ő ugyanis már távozott az észak-borsodiaktól.

A PFC eddigi felkészülési meccseiről három kerettag hiányzott, Galacs, Arday és Váradi sérülés miatt nem volt bevehető az elmúlt időszakban.

A Putnok FC az évad negyedik felkészülési meccsét ezen a héten szombaton, 15.00-tól az NB II-es Soroksár SC ellen játssza, vendégként. Nem kizárt, hogy ezen a meccsen pályára majd az észak-borsodiaknál Tóth Levente, a Budapest Honvéd utánpótlásának 18 éves középpályása.