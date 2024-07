Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott a PannErgy-MVLC férfi vízilabda csapata.

Az OB I-es honi pólóbajnokságban szereplő PannErgy-MVLC-nél csütörtökön sajtótájékoztató keretében mutatták be az új vezetőedzőt, játékosokat, illetve számoltak be az egyéb változásokról. Arról már korábban írtunk – de most történt meg hivatalosan –, hogy az eddigi szakmai igazgató, Bachner András 12 év után a háttérbe vonul, mostantól már ,,csak" szaktanácsadó lesz, helyét a klub korábbi játékosa, Hornyák Olivér veszi át. Ezen az eseményen mutatkozott be a helyi nyílvánosságnak az új vezetőedző, Kemény Kristóf, aki egyébként hétfőtől, július 1-jétől dolgozik együtt a csapattal.

Hercsik István klubelnök arról beszélt többek között, hogy tavaly nem sikerült elérni a kitűzött célt, a nyolcba kerülést (a 10. helyen zárt az MVLC), aminek az lehetett az oka, hogy nem voltak elég profik, hiszen a szerencse is csak azok mellé szegődik. A vezetés átbeszélte a helyzetet, a jövőt, és döntöttek a különböző módosításokról. Megköszönte Bachner András több, mint egy évtizedes munkáját, megfogalmazása szerint ,,ő vitte a zászlót tisztességgel, becsülettel, sikerrel". Úgy fogalmazott, bízik abban, hogy Hornyák Olivér is hasonlóan sikeres vezető lesz. Felsorolta a keret tagjait is, közte három légióst, egy-egy olasz, horvát, és máltai játékos fogja erősíteni a PannErgy-t az új szezonban. Bachner András megemlítette az új építkezést, a fiatal stábot, és az elhivatott csapatot, megköszönte Hercsik István 8, a PannErgy Nyrt. 10 esztendeje tartó támogatását, hozzátéve az aktuális városvezetés segítő szándékát, a lehetőségekhez képest. ,,Tizenkét éve létezik az MVLC, folyamatosan tettünk, és teszünk a magyar pólóért" – hangoztatta. Szólt arról is, hogy játékosuknak, Oltean Sebastiannak még esélye van arra, hogy a román válogatott tagjaként ott legyen a párizsi olimpián (keretszűkítés rövidesen), és úgy vezette fel Kemény Kristóf személyét, hogy ,,... tíz évet dolgozott ugyanazon helyen, valamit tud, ha folyamatosan jó pizzát készített a tésztából."