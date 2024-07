Szervezői oldalról – A hosszú évek alatt összekovácsolódott és folyamatosan új tagokkal bővülő rendezői csapatunk ebben az évben is alaposan kitesz magáért – jelentette ki Márkus Balázs, a Szervező Bizottság társelnöke. – Rajtuk kívül nagyon sok munkával és energiával járul hozzá a Triatlon Fesztivál megrendezéséhez a városi rendőrség, a polgárőrség, a katasztrófavédelem és a közreműködő biztonsági cég is. Ennek a példás összefogásnak köszönhető, hogy az elmúlt években különösebb probléma nélkül tudtuk lebonyolítani a sport és kulturális eseményeinket. Idén is erre készülünk. A városban élő emberek magukénak érzik az eseményeket és jó házigazdaként fogadják az idelátogató vendégeket. A tömegsport szerepe idén is megmaradt, annyi változás lesz, hogy a Jabil 1/3 Maraton futóversenyt önálló rendezvényként szeptember második felében kínáljuk majd a sportbarátok számára. A főtéren felállított nagyszínpadon fellépő együtteseket, előadókat idén is úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy minél szélesebb körben megfeleljünk az igényeknek. A méltán kedvelt gyermekjátszóház – a lehetőségekhez mért újításokkal – idén is kinyitja kapuit. A főtér gasztronómiai, vendéglátói szolgáltatásai változatlanok lesznek. A Dísztó-partjára idén is várjuk a Bogratlon Bográcsfőző Fesztivál résztvevőit. Tiszaújváros Önkormányzata idén is a legnagyobb támogatónk, de szerencsére a sportállamtitkárság, továbbá jó néhány nagyobb és kisebb cég is mellénk állt. Mindenkinek köszönjük a segítséget!