Még hiányos kerettel, de nekikezdett a nyári felkészülésnek az élvonalbeli férfi pólós gárda.

Hétfőn délelőtt 10 órától vezényelte első miskolci edzését a PannErgy-MVLC OB I-es férfi vízilabda csapatának új vezetőedzője, Kemény Kristóf. A legutóbb a fővárosi BVSC-t irányító tréner szabad téren, a tapolcai strandfürdőben osztotta a tanácsokat a megjelent tíz pólósnak: Grieszbacher Márknak, Karsai Kristófnak, Smitula Gergelynek, Vismeg Botondnak, Hok Benedeknek, Mészáros Bálintnak, Bikki-Petró Nimródnak, Tőzsér Dávidnak, Várkonyi Ádámnak, illetve az olasz Giglio Rossinak. Hatan igazoltak hiányoztak, Hegedűs Bence sérülés miatt, Oltean Sebastian azért, mert a román válogatottal készül, a két BVSC-s, Szabó Gergő és Simon Balázs szintén később kapcsolódik be, ahogyan két – egy horvát, és egy máltai – légiós is.

– Ennek az első találkozásnak a lényege leginkább az, hogy bemutatkozzunk egymásnak, én a játékosoknak, ők pedig nekem. Nagyon vártam, hogy elkezdődjön a közös munka, szerintem így vannak vele a srácok is. Ez az úgynevezett nulladik mérföldkő, a megfelelő motiváció meg van, csináljuk, amit csinálnunk kell, délelőttönként a vízi-, délutánonként a kondicionális edzéseket – közölte az edző.

Hasznos tagja lenne

A 2000-es, miskolci születésű center, Vismeg Botond három év debreceni, illetve szentesi kitérőt követően visszatért a borsodi vármegyeszékhely klubjához.

– 2017-ben itt, az MVLC-ben debütáltam az első osztályban, azóta túl vagyok több, mint száz OB I-es mérkőzésen – vágott bele. – Már az év elején beszélgettünk Bachner András szakmai tanácsadóval a visszatérésemről, és szerencsére hamar meg is állapodtunk. Majd kiderül, hogy amióta elmentem, mennyit fejlődtem, remélem, hasznos tagja tudok lenni a csapatnak. Nincs kimondva bizonyos helyezés, de természetesen szeretnénk majd a lehető legtöbbet elérni a bajnokságban. Új vagyok én, és új az edzőnk is, Kemény Kristóffal nem dolgoztam korábban, de biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk találni a közös hangot.

Bachner András az alábbiakat fűzte még hozzá:

– Az első dolog nyílván az üdvözlés volt, köszöntöttem a csapat tagjait, és elmondtam, mik az elvárások. Hogy nem csak a meccseken szeretnénk jó eredményeket, de arról is beszéltem, mi az a viselkedési forma, amit mindenkinek be kell tartania, uszodán kívül is. Különösen fontos egy csapat esetében a pozitív öltözői hangulat megléte, az a plusz, ami jöhet ezen a téren, és amivel a hozzánk hasonló erősségű kluboktól ezáltal jobbak lehetünk. Kemény Kristóf egy karakteres edző, meg van a maga ars poeticája, az elvárásai a játékosok irányába – zárta a szakmai tanácsadó. MI