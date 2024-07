Németországban hajrájához közeledik az Európa-bajnokság, amelyet világszerte nagy érdeklődés övez. Dr. Rakaczki Tamástól, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága fegyelmi bizottságának tagjától először nemzeti csapatunkról kértünk véleményt.

Kevesebbet cirkuszolnak

– A torna előtti időkben jó eredményeket értünk el – kezdte, majd így folytatta: – Ezekhez a valós tudáson túl többször a szerencse is hozzájárult. Válogatottunk tényleg összeállt, a saját bajnokságában mindenki megkapta a játéklehetőséget, ezzel éltek is a fiúk. Az Eb előtt azonban valami megbicsaklott, főleg a védelem esetében akadtak problémák, talán azért, mert egyeseknél hiányoztak a játékpercek, ráadásul már Fortuna is elpártolt tőlünk. Szereplésünk összességében a realitást tükrözi: Svájc ellen a második félidő rendben volt, a németekkel szembeni produkciónkra büszkék lehetünk, míg a skótokat nagy akaraterővel, komplex csapatjátékkal és a végén egy extrával vertük meg. Tizenegyünk felfelé ívelő pályán van, ennek pedig örülnünk kell. Folytathatjük az építkezést annak jegyében, hogy Rómát sem egy nap alatt húzták fel.

Megmentette Angliát

Arra a kérdésre, hogy miért mindig a nagyok nyernek, dr. Rakaczki Tamás ezt válaszolta:

– Ennek pofonegyszerű a magyarázata. A nagy csapatok azért nagyok, mert megvannak azok az egyéniségeik, akik eldöntik az alacsonyabban jegyzettekkel szembeni meccseket és teszik a sztárgárdákat magasabb polcra. Hozzáteszem, hogy amikor a kicsiknél elfogy az erő, majd csökken a koncentráció, akkor kifejezésre jutnak az egyéni képességek közötti különbségek is. Nem véletlen, hogy Bellingham az utolsó másodpercben tudott ollózva tényleg csodálatos gólt szerezni és ezzel megmentette Angliát.

Csak a kapitányok

A civilben ügyvédként dolgozó sportember a fegyelmi helyzetet is górcső alá vette:

– Az utóbbi idők szabályváltozása, melynek értelmében csak a kapitányok reklamálhatnak, alapvetően limitálja a lehetőségeket. Erre felhívták a játékosok figyelmét, ennek következtében jóval kevesebbet cirkuszoltak a pályán, vagy ha megtették, akkor enyhébb intenzitással tiltakoztak, mint korábban. Úgy látom, hogy fényévekkel vagyunk előrébb, ezért kevesebb a sárga lap, persze volt olyan játékvezető, aki másfél tucatszor mutatta fel a különböző szintű kártyákat. Az kétségtelen, hogy a síposok az egyenes kieséses szakaszban minőségben felérnek a csapatokhoz, bár mintha a németek esetében hazai pályát fújnának. KT

A képen: Rakaczki Tamás, az MLSZ vármegyei igazgatósága fegyelmi bizottságának tagja Fotó: KT