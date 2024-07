A Rockyban

A sportolók és vendégek számára úgynevezett fun zone-okat is kialakítanak, ahol szakmai beszélgetésre, aktív kikapcsolódásra és szórakozásra is lehetőséget kínálnak. Ezenkívül lesz buli a legendás Rockyban, valamint nagy érdeklődésre tarthat számot a Miskolctapolcai Barlangfürdő meglátogatása, illetve a város különböző attrakcióinak megtekintése is.