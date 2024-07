A Miskolc és Debrecen közös rendezésében megvalósuló Európai Egyetemi Játékok (EUG) július 12-24. között kínál rendkívüli lehetőséget a sportolók és a sportbarátok számára.



Az összesen 17 sportágat felvonultató multisportesemény közelgő rajtja előtt az előkészületek történésinek legfontosabb részeit vettük sorba.

Az EUG szervezésének gondolata még 2017. tavaszán fogalmazódott meg a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, Miskolc és Debrecen önkormányzata között. Még abban az évben, ősszel kezdték el közösen kidolgozni a pályázatot, melyet 2028. január 15-én nyújtottak be. A nagy volumenű költségvetést igénylő rendezvény pályázatának kötelező eleme volt a kormánygarancia, melyet megfelelő előkészítést követően kaptak meg. 2018 áprilisában, Madridban volt a pályázat prezentációja, melynek végén Miskolc és Debrecen elnyerte a 2024-es EUG rendezési jogát.



Tíz sportág képviselői érkeznek

– Már a pályázati anyag összeállításánál nagyon komoly összefogást tapasztaltunk a szereplők között – hangsúlyozta Rakaczki Zoltán, a rendezésben komoly szerepet vállaló MEAFC elnöke, az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) Végrehajtó Bizottságának a tagja. – Az elmúlt közel 6 évben aztán természetesen sok dolog történt, kezdve a költségvetés összeállításával, az állami támogatások ütemezésével, a mester terv elkészítésével, az igényfelméréssel, a létesítmények feltérképezésével, a pontos műszaki tartalom meghatározásával és még sorolhatnám. Miskolcon 10 sportág, a férfi és női kosárlabda, a férfi és női strandröplabda, a vízilabda, a sakk, a judo, a taekwondo, a karate, kick-box küzdelmeit rendezzük meg, míg Debrecen 7, zömében csapat-sportágban fogadja az egyetemistákat. A miskolci helyszínt tekintve, a Campus területén komoly fejlesztések valósultak meg. Az E/5 és az E/6-os kollégium teljes felújításával folytatták a 2022-ben, az E/1-es kollégiummal elkezdett, nagyszabású szálláshely rekonstrukciót. A több, mint 5 milliárdos beruházásban 1-2 ágyas apartmanokat alakítottak ki, saját zuhanyzóval, mini konyhával, mely minden tekintetben megfelel a mai kor követelményeinek. A sportinfrastrukturális beruházás keretében megépült egy, a nemzetközi teniszsport igényeinek is megfelelő sportközpont, mellyel párhuzamosan teljes mértékben felújították a tenisz klubházat. Az új létesítményhez 4 darab fedett, a legkorszerűbb kemény borítással ellátott teniszpálya, 2 darab fallabda pálya, 4 darab szabadtéri, villanyvilágításos kemény borítású teniszpálya tartozik. Ezen túlmenően rekonstrukción esett át az első szektor 4 darab salakos teniszpályája is. A beruházás teljes költsége elérte az 1 milliárd forintot. Elkészült a Campuson egy strandröplabda-centrum is, melyet június 21-én a Strandröplabda MEFOB keretén avattak fel. A 4 darab kivilágított versenypályához konténeres öltözők is tartoznak. Létszámát tekintve a világ harmadik legnagyobb sporteseményének adhatunk otthont, melyre nagyon készülünk. A miskolci rendezvények főközpontja az egyetemi Campus lesz, ahol a sportolók szállását, étkezését biztosítjuk, de több további versenyhelyszín, mint az Egyetemi Körcsarnok, az E/4-es tornaterem, a megújult egyetemi könyvtár - is itt van kijelölve. A fentieken túl a megnyitónak is otthont adó - a Diósgyőri Sportligethez tartozó – DVTK Aréna mellett a Generali Aréna, és a Jégcsarnok is a kiemelt helyszínek közé tartozik. A Kása Tamás vezette miskolci szervezői csapatnak nélkülözhetetlen segítséget jelent az a több száz önkéntes, akik az esemény megvalósításának jó néhány fázisában és területén végzik majd a munkájukat. Az hazai és külföldi egyetemisták, valamint középiskolások és felnőttek köréből verbuválódott önkéntes csapat tagjaira életre szóló kalandok, élmények, új munkatapasztalatok várnak. Nemzetközi környezetben, felelősségteljes munkavégzés közben gyakorolhatják az angol, vagy egyéb nyelvtudásukat és alakíthatnak ki akár életre szóló barátságokat is. Tevékeny részesei lehetnek egy multisport rendezvény szervezésének. Velük együtt érhetjük el célunkat, egy minden szempontból magas színvonalú Európai Egyetemi Játékok megrendezését.