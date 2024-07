– Egyelőre hullámzó az idei szezonunk – fogalmazott az újabb aszfaltos feladat előtt Német Gábor. – A diósgyőri katarzis után Pécset is sokáig jól ment, ezért nagyon sajnálom, hogy a végén értékes pontokat hagytunk ott. Ezek most nagyon hiányoznak, de nincs mit tenni, előre kell tekinteni. Hatodik helyen állunk a táblázaton, ezért túl sok veszítenivalónk nincs. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bajnokság hajráját nyíltá tegyük. Ehhez tőlünk már nem fér bele újabb hiba még akkor sem, ha a mezőny rendkívül erős lesz. Optimisták vagyunk, mert Pécsett azért kaptunk pozitív visszajelzést. A hajráig versenyben voltunk a győzelmért, ami azt bizonyítja, hogy nem csak itthon vagyunk gyorsak, hanem a lakóhelyünktől távol is. Ebből kell erőt merítenünk, akkor még bármi előfordulhat. Nem csupán Fehérváron, hanem a szezon hátralévő részében is. Túl sokat nem versenyeztem ezeken a szakaszokon, de az első pillanattól kezdve igyekszünk erős tempót diktálni. Ez lehet az egyetlen esélyünk.

WRC és R5-ösök

Az idei Székesfehérvár Rallyn Bútor Róbert a Citroen WRC-vel áll rajthoz, az élmezőnyben pedig több mint tíz R5-ös autó csatázik egymással az előkelő helyezésekért. A bajnoki cím és a dobogó szempontjából a borsodiak mellett Turán Frigyes, Velenczei Ádám és Klasz Kristóf is komoly tervekkel érkezik a futamra, így vélhetően remek csata várható a bajnoki pontokért.