Címvédőként térhet vissza Toszkánába Hadik András. A miskolci ralis tavaly nyáron először járt a Mitropa Kupa olaszországi hétvégéjén, és ha már rajthoz állt, meg is nyerte a futamot. A korábbi négyszeres magyar bajnok kiválóság Juhász István navigátorral az oldalán ismét arra készül, hogy jól szerepeljen a déli országban. A futam programja gyakorlatilag teljesen megegyezik a 2023-assal, ami akár még előnyt is jelenthet.

Megegyező útvonal

A jelek szerint nem kell új itinert írni, persze a pályabejáráson így is alaposan átrágjuk majd magunkat a szakaszokon - fogalmazott érdeklődésünkre Hadik András.

- Lesz egy kis helyismeretünk is, a tavalyi tapasztalatokat pedig igyekszünk a lehető legjobban felhasználni. Csakúgy, mint Szlovéniában és Horvátországban az olaszoknál is sok kanyarral tarkított, alacsony átlagsebességű futam vár ránk, ezeket a stílusú versenyeket pedig nagyon szeretem. A tavalyi emlékek is kedvesek számunkra, ám a múltból nem lehet megélni, ismét szeretnénk eredményesen szerepelni, a lehető legtöbb pontot gyűjteni.

Hatot értékelnek

Az idei Mitropa Kupa összesen kilenc futamból áll, de csupán a hat legjobb eredményt veszik figyelembe az éves összetett számításakor. Éppen ezért Hadikék számára nem jelent komoly hátrányt, hogy a szezon eleje kimaradt számukra. A két utóbbi viadalon ugyanis már jelen voltak: Velenjében a dobogó második fokán zártak, a Mecsek Rallyn pedig megnyerték a nemzetközi sorozat értékelését. Ezzel pedig megkezdték a pontok gyűjtését, a felzárkózást, amit a gyönyörű toszkán vidéken akarnak folytatni.

Érdekes és változatos a Mitropa Kupa, hiszen a versenyeket úgy határoztak meg, hogy ezek a futamok az adott ország nemzeti bajnokságban szerepelnek - folytatta Hadik András.

- A helyi adottságok miatt kiváló pályákon mehetünk, élmény ezeken a helyeken ralizni. A rendezők mindenkit barátságosan fogadnak, és kemény ellenfelekkel találkozunk. Minden szempontból segíti a fejlődésünket, a pályafutásunkat. Más vezetési stílust kell alkalmazni, mint itthon, és az autó beállításait is finomítani kell. Tavaly ugyan nyertünk, de a Fiesta akkor nem volt tökéletes. Most egy kicsit változtatunk rajta, bízom benne, hogy jó irányba mozdulunk el.