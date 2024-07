A Vértes pályáin folytatódik a HUMDA Országos Rally Bajnokság, az előttünk álló futamon valamivel több, mint száz páros vesz részt. A legnagyobb küzdelem az élmezőnyben várható, ahol többen is pályáznak a győzelemre és a dobogós helyezésekre. A sportszakmai feladatok mellett az országban tomboló kánikulával is meg kell küzdeni az egységeknek, ami ugyancsak fontos lesz annak, aki szeretne jó eredményt elérni.

Forróság a Fiestában

– Egyértelműen figyelni kell a folyadékpótlásra, de már a futam előtti napokban is szoktattuk magunkat a kánikulai hőséghez – tette hozzá Bodolai László. – A verseny idejére tovább melegszik az idő, a hőmérséklet napközben elérheti, sőt meg is haladhatja a 40 fokot. Ez a tűzálló overallban a versenyautóban még fokozottabban jelentkezik, ezért ezt a körülményt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Lényeges lesz a folyamatos vízpótlás, hiszen ebben az időben a Ford mellett mi is nagyon hamar felforr hatunk.

Bodolai László ezúttal nem a közelmúltban megszokott, állandó navigátorával indul a székesfehérvári futamon. Deák Attila ugyanis egyéb elfoglaltságai miatt nem tud a csapattal tartani, ,,beugróként” Kertész Krisztián segíti a pilóta munkáját. A fiúk korábban már mentek együtt ilyen felállásban, ezért vélhetően az összhangot hamar megtalálják majd a Ford Fiestában.

Improvizáció

– Ez is egy olyan dolog, amihez alkalmazkodnunk kell – folytatta Bodolai László. – Ez viszont teljes mértékben egy ilyen hétvége lesz, hiszen a pályákkal kapcsolatban is ez a helyzet. Eredetileg azért tettük le a voksunkat a magyar bajnoki futam mellett, mert arról volt szó, hogy vegyes burkolaton csatázhatunk. Ezt is megváltoztatták, Fehérváron öt év után lesz olyan viadal, amit csak és kizárólag aszfaltos felületen bonyolítanak le. Jó lett volna legalább részben murván közlekedni, de nyilván ezt a helyzetet mi nem tudjuk befolyásolni. Ez a feladat, ezt kell megoldanunk. Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az eddigieknél eredményesebbek legyünk.