Egyetemi sport. A sakk, a cselgáncs, a kickbox, a karate és a röplabda után további öt sportágban rendeztek csatákat Miskolcon, az Európai Egyetemi Játékok keretében, amelynek a küzdelmei ezen a héten zárultak. A még nem közölt végeredmények:

Kosárlabda

Női: 1. University of Bologna (olasz), 2. University of Vienna (osztrák), 3. University of Lyon (francia).

Férfi: 1. Vytautas Magnus University (litván), 2. University of Zagreb (horvát), 3. University of Seville (spanyol)

Strandröplabda

Női: 1. Lithuanian Sports University (litván), 2. Charles University (cseh), 3. University of Warsaw (lengyel).

Férfi: 1. University of Vienna (osztrák), 2. University of Klagenfurt (osztrák), 3. Vytautas Magnus University (litván).

Tenisz

Női: 1. German Sport University Cologne (német), 2. Paris Dauphine University (francia), 3. Turin Polytechnic (olasz).

Férfi: 1. University of Zurich (svájci), 2. German Sport University Cologne (német), 3. Kozminski University (lengyel).

Taekwondo

Női szabad stílus: 1. Giuditta Carlini (University of Bologna, olasz), 2. Roberta Spoljar (University of Zagreb, horvát), 3. László Alexa Pálma (Budapest Business School) és Syifa Fauziah Nurzaman (University of Applied Sciences Aachen, német).

Női -46 kg: 1. Lauren Watson (University of Salford, brit), 2. Selina Düz (Berlin University of Technology, német), 3. Beatriz Teixeira De Sa (University of Maia, portágál), és Isra Ilyas (University of Southampton, brit).

Női +46 kg: 1. Mihaela Nicoleta Claudia (Bajan Spiru Haret University, román), 2. Erika Babiano Ramirez (University of Barcelona, spanyol), 3. Ana Patricio (Polytechnic Institute of Porto, portugál), és Petra Goles (University of Split, horvát).

Női +49 kg: 1. Alma Maria Perez Parrado (Autonomous University of Barcelona, spanyol), 2. Madeline Folgmann (German Sport University Colognen, német), 3. Senanur Celik (Ondokuz Mayis University, török) és Silvia Soriano Bacete (University of Valencia, spanyol).

Női +53 kg: 1. Patakfalvy Luca Márta (Corvinus Egyetem), 2. Judit Merlos Ordonez (Autonomous University of Barcelona, spanyol), 3. Leonor Correia Isla (Polytechnic Institute of Management and Technology, portugál) és Lucja Oleszczuk (Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw, lengyel).

Női +57 kg: 1. Huru Gokce Gogebakan (Gazi University, török), 2. Andrea Komatina (University Donja Gorica, montenegrói), 3. Andrea Bosch I Plaza (Ramon Llull University, spanyol), és Julia Szpak (Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw, lengyel).

Női +62 kg: 1. Ivana Arelic (University of Zagreb, horvát), 2. Simone Abley (Northumbria University, brit), 3. Karina Yakoubova (University of Paris Saclay, francia) és Sefika Cakal (Gazi University, török).

Női +67 kg: 1. Füredi Rebeka (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem), 2. Kardelen Demir (Ondokuz Mayis University, török), 3. Emily Hoermann (University of Applied Sciences Munich, német) és Sara Alexandra Silva Vital (University of Porto, portugál).

Női +73 kg: 1. Esmeralda Husovic (University of Applied Sciences Munich, német), 2. Soraya Martin Parra (University of the Basque Country, spanyol), 3. Padla Orsolya (Magyar Sporttudományi Egyetem) és Nusa Urnaut (University of Maribor, szlovén).

Női forma gyakorlat: 1. Reihaneh Omranimoghadam (University of Applied Sciences Mittweida, német), 2. Linda Rakkolainen (University of Turku, finn), 3. Carolina Costa (Catholic University of Portugal, portugál) s Sigrid Walch (University of Linz, osztrák).

Férfi szabad stílus: 1. Borna Pecko (University of Zagreb, horvát), 2. Muhammed Emir Yilmaz (Gazi University, török), 3. Yusuf Emre Akbiyik (Istanbul Sabahattin Zaim University, tötrök).

Férfi -54 kg: 1. Luka Turkalj (University of Zagreb, horvát), 2. Tedi Likometi (University Fan Noli, albán), 3. Joao Pedro Calu Hazakis (Lusiada University, portugál) és Filipe Andrade Martins (University of Porto, portugál).

Férfi, +54 kg: 1. Lukasz Nowak Jozef (Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw, lengyel), 2. Baptiste Bonna (University of Côte d'Azur, francia), 3. Iker Unanue Navarro (University of the Basque Country, spanyol) és Tiago Lopes Manuel Teixeira (Gomes School, portugál).

Férfi +58 kg: 1. Enzo Comprelle (University of Paris Saclay, francia), 2. Alfredo Martins (Polytechnic Institute of Porto, portugál), 3. Gledis Buba (University Fan Noli, albán) és Davit Torosyan (Armenian State Institute of Physical Culture and sport, örmény).

Férfi +63 kg: 1. Matija Crep (University of Zagreb, horvát), 2. Adrian Salanova Liste (Autonomous University of Barcelona, spanyol), 3. Jona Poersch (University of Mainz, német) és David Lorente Llamas (University of Barcelona, spanyol).

Férfi +68 kg: 1. Mehmet Kani (Polat Sabanci University, török), 2. Lucian Procopciuc (University of Glasgowm brit), 3. Omer Furkan Korpe (Gazi University, török) és Ryan Doyle (Technological University Dublin, ír).

Férfi +74 kg: 1. Matej Nikolic (University of Zagreb, horvát), 2. Ante Kovac (University of Split, horvát), 3. Ayoub Sadid (University of Bologna, olasz) és Mikel Fernandez Garcia (Autonomous University of Barcelona, spanyol).

Férfi +80 kg: 1. Azizjan Tadjibaev (Paris Nanterre University, francia), 2. Ismael Omer Akbulut Vico (Ramon Llull University, spanyol), 3. Sohrab Alipour (Nottingham Trent University, brit) és Dogukan Kurutas (Gazi University, török).

Férfi +87 kg: 1. Bailey Kelen (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), 2. Nils Johannaber (University of Munster, német), 3. Aniol Salanova Borrell (University of Girona, spanyol), és Daniel Barun (University of Split, horvát).

Férfi forma gyarkorlat: 1. Muhammed Emir Yilmaz (Gazi University, török), 2. Christian Villar Fenoy (Ramon Llull University, spamyol), 3. Pierre-malo Tranchant (Paris Nanterre University, francia), és Albert Bonilla Uroz (University of Barcelona, spanyol).