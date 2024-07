A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették a férfi NB I/B 2024/2025-ös szezonjának sorsolását (is). Amint az ismert, az előző évadban két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub, a Mezőkövesdi KC, valamint az Ózdi KC vett részt a küzdelmekben, azonban utóbbi kiesett a harmadik vonalba, az NB II-be, ahonnan viszont bajnokként felkerült a Diósgyőri VTK. A pontvadászat a 36. hét végén (szeptember 7-8.) indul, az újonc piros-fehérek a Csömör KSK vendégeként kezdik az évadot, majd rá egy hétre (várhatóan szeptember 14-én, szombaton) hazai környezetben, a városi sportcsarnokban is bemutatkoznak, mégpedig a Ceglédi KK ellen. Molnár András vezetőedző csapata, a keret tagjai július 8-án kezdték a munkát, akkor még a kiadott feladatokat kellett külön-külön elvégezniük a kézilabdázóknak, a közös edzések július 22-én indultak. A mezőkövesdiek a második vonal első körében a Balatonfüredi KA-hoz utaznak majd, míg a rá következő hét végén a Csömör KSK látogat hozzájuk. Az MKC-nál is július 22-én indult a munka, Drizner Péter vezetőedző iránymutatásai alapján. Az első, őszi borsodi rangadóra – a beosztás alapján – október 13-án, a 6. fordulóban kerülhet sor, a dél-borsodi város sportcsarnokában.