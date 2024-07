– A felkészülésünk nem volt éppen ideális, hiszen nem tudtunk együtt edzeni, viszont nekem szerencsére lehetőségem volt homokon mozogni, illetve versenyezni ebben az időszakban – tudtuk meg Komlósi Márktól. – Szóval még, ha az összhang nem is lesz tökéletes az elején, mindketten versenyképes állapotban várjuk a rangos eseményt. A mezőny erejét csak az előző évek versenyeiből tudjuk megtippelni. Ez alapján azt mondanám, hogy biztos nem lesz könnyű dolgunk, mert ellenfeleink nagy része feltehetően egész évben homokon edz. Az új egyetemi létesítmény úgy gondolom hiánypótló a régióban, remélem, hogy ennek köszönhetően fejlődésnek indulhat ez a szakág a MEAFC keretein belül és kívül is. A tényeket ismerve, nem lehet azt mondani, hogy a mezőny elejére várjuk magunkat, de egy jó napot kifogva bárkinek okozhatunk fejtörést. Mindent megteszünk tisztes helytállásért, magunk között a középmezőnyt „lőttük be” célként.

Fenyvesi Dániel így foglalta össze várakozásait:

– Mivel én az U22-es röplabda Európa-bajnokságon szerepeltem, a közös gyakorlás elmaradt. Szerencsére társammal külön-külön utakon is formában tudtuk tartani magunkat. Nívós, egyben erős mezőnyre számítok. Korábban több híres strandröplabdás is megfordult már az EUG-n, ez most sem lesz másként. Az új létesítmény a MEAFC-nak és Miskolc városának is nagy előre lépést jelent, ezúttal is bizonyítva érdeklődésüket a folyamatos fejlődés felé. Nagyobb célt nem tűztünk ki a hazai EUG előtt, hiszen rendkívül friss még nekünk is az egész. Azt viszont biztosra veszem, hogy mindent megteszünk a lehető legjobb eredmény érdekében.